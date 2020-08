« Koh-Lanta » : Découvrez les 24 candidats de la nouvelle saison des « 4 Terres » — 20 Minutes

C’est toujours la même rengaine… À la fin, il n’en restera qu’un, mais au début, ils sont quand même 24 ! Jamais autant d’amoureux de jungle, de confort sommaire et de manioc ne s’étaient envolés destination les Fidji pour une saison de Koh-Lanta. Après le succès phénoménal de la dernière saison ( qui n’a pas été remportée par Claude, on le rappelle), l’émission de TF1 a pour tâche de ne pas décevoir les téléspectateurs.

Pour cela, la production a décidé de miser sur un mécanisme inédit : faire s’opposer les quatre opposés géographiques français. Il y aura donc six candidats dans chaque équipe du nord, du sud, de l’ouest et de l’est. Autre nouveauté : la tribu qui terminera en dernière position de chaque épreuve de confort filera tout droit sur l’îlot de l’exil, un endroit peu luxuriant.

L’attachement des candidats à leur région sera-t-il plus fort que les stratégies individuelles au moment de la réunification ? La précarité absolue de l’îlot de l’exil changera-t-elle vraiment la donne pour l’épreuve d’immunité ? Si l’on ne détient pas encore la réponse à ces questions, on peut toutefois rassurer les fans du programme : non, les demi-épisodes de Koh-Lanta ne reviendront plus jamais, comme l’a assuré la productrice Alexia Laroche-Joubert lors de la présentation de cette nouvelle édition.