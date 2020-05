Naoil, Inès et Claude seront sur les poteaux de « Koh-Lanta » — © Philippe LEROUX/ALP/TF1

Ça y est, on connaît le nom des trois ultimes finalistes de Koh-Lanta ! Après une douloureuse course de plusieurs heures sous une chaleur écrasante, Naoil, Inès et Claude sont parvenus à se qualifier pour la dernière étape de l’aventure, à savoir celle des poteaux. Et on peut dire que les choses ne se sont pas passées comme prévu durant l’épreuve d’orientation, à commencer par l’abandon d’Alexandra pour raison médicale, une première dans l’histoire du jeu.

Claude, lui, a été le premier à se qualifier au bout de 3 heures et 48 minutes de recherches. Grâce à cette médaille d’or, le chauffeur de 40 ans confirme son statut de meilleur aventurier, avec 17 victoires individuelles sur l’ensemble de ses trois participations. Inès arrive en deuxième position grâce à un merveilleux coup de chance : celui de trouver son poignard, synonyme de qualification, en tombant dessus par miracle. Enfin, Naoil est parvenue à planter son poignard sur la table d’orientation au bout de cinq heures et trois minutes. Elle a donc battu Moussa, le héros aux trois participations à Koh-Lanta.

Une finale en direct (mais probablement sans public)

Il faudra attendre une semaine de plus pour connaître le nom du vainqueur de cette saison. Pour la première fois, TF1 a décidé de découper sa finale en deux parties afin de prendre le moins de risques possible quant à la situation sanitaire actuelle. Vendredi prochain, les fans de Koh-Lanta assisteront donc à l’épreuve des poteaux, au conseil final puis à la révélation du gagnant en direct. Alors que ce n’était pas acquis il y a encore quelques semaines, les candidats seront bien réunis en plateau pour ce moment solennel. Après quinze semaines de diffusion, le suspens prendra fin aux alentours de 23 h, promet TF1.