CLAUDE-LANTA Claude de « Koh-Lanta » a battu Teheiura, et est désormais l’aventurier qui a remporté le plus d’épreuves individuelles dans l’histoire du jeu

Claude remportera-t-il (enfin) « Koh-Lanta » ? — © Philippe LEROUX/ALP/TF1

Claude, (futur) grand gagnant de Koh-Lanta ? C’est le souhait de centaines de milliers de personnes qui le soutiennent depuis plusieurs semaines dans « L’île des héros ». Fin stratège, personnage sympathique, sportif hors pair, le chauffeur de maître a tout pour plaire. Au fil des semaines, la popularité de l’aventurier s’est accrue quand celle de ses adversaires dégringolait. Après les départs de Sam, Teheiura et Jessica, le charismatique Claude sort du lot.

L’aventurier âgé de 40 ans porte bien son nom de « héros ». Cette saison, et après trois participations à l’émission, il bat le record du nombre de victoires individuelles. Il détenait déjà ce titre de champion en débarquant sur l’île cette année, mais s’était vu voler la vedette par Teheiura. Désormais, Claude a récupéré son titre grâce à ses 16 victoires. Il pourrait encore améliorer son palmarès en remportant l’épreuve d’orientation et les poteaux. Mais ça, on ne le saura pas avant la finale de cette saison exceptionnelle.

Un carton d’audience

Lors de sa première participation en 2010, Claude avait été le premier à trouver sa statuette, synonyme de victoire à l’épreuve d’orientation. Deux ans plus tard, il avait résisté plus longtemps que ses camarades Maud et Bertrand sur les poteaux. Les fans de Koh-Lanta attendent désormais de savoir si l’aventurier sera capable de réitérer l’exploit en 2020 pour se voir (enfin) décerner le titre d’ultime aventurier pour la première fois.

« L’île des héros » convainc les téléspectateurs qui sont toujours autant nombreux devant leur poste. Ce vendredi 22 mai, l’épisode raccourci a captivé 6,53 millions de Français pour 26,3 % de part d’audience, soit 40.000 de plus que la semaine précédente.