Denis Brogniart dévoilera le nom du gagnant de « Koh-Lanta » le 5 juin — © Philippe LEROUX/ALP/TF1

TF1 a habitué les fans de Koh-Lanta à des épisodes raccourcis depuis plusieurs semaines à cause du coronavirus.

Les choses ne vont pas s’arranger jusqu’à la finale, qui sera elle-même coupée en deux.

Voilà une nouvelle qui risque bien de rendre furieux (encore une fois) les fans de Koh-Lanta. A partir du vendredi 15 mai, TF1 ne proposera plus que des émissions raccourcies de son jeu d’aventure. Ainsi, même s’il ne reste plus que deux épisodes à diffuser, la chaîne a décidé de les couper en deux afin de garder les téléspectateurs en haleine, et cela inclut même la finale !

Pour la première fois de son histoire, la conclusion de Koh-Lanta sera donc scindée en deux. Le vendredi 29 mai, TF1 diffusera l’épreuve d’orientation durant laquelle trois candidats se qualifieront pour la suite du programme, et ce n’est que le vendredi 5 juin que les aficionados pourront assister à la mythique épreuve des poteaux, ainsi qu’à la révélation du nom du gagnant.

« Avec le temps et la patience, la feuille du mûrier devient satin » (proverbe chinois)

Cette découpe de la grande soirée de conclusion de « L’île des héros » permet donc à TF1 de dévoiler le visage du vainqueur le plus tard possible, afin de réunir en plateau tous les anciens candidats. Pour le moment, on ne connaît pas encore les conditions de tournage de cette dernière émission, ni même si l’intégralité des aventuriers pourra se rendre en studio le soir de la finale. Quoi qu’il en soit, les fans de Koh-Lanta, qui enrageaient déjà de voir des épisodes raccourcis, devront prendre leur mal en patience pour connaître le nom de l’ultime survivant de cette saison.