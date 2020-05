Teheiura demande aux internautes de respecter les règles du jeu — © Philippe LEROUX/ALP/TF1

Cette saison de Koh-Lanta est hors du commun. Le jeu, en lui-même, offre d’innombrables rebondissements aux fans du programme, qui attendent avec impatience le vendredi soir en cette période de confinement. Mais en dehors de l’aventure, plusieurs candidats de L’île des héros font part du cyberharcèlement dont ils sont victimes.

Régis, par exemple, a témoigné dans les colonnes de 20 Minutes de la violence des propos reçus sur son compte Instagram. « Là où on passe un cap, ce sont dans les menaces de mort, de viol, d’égorgement des enfants, et dans les dégâts collatéraux que ça cause à ma famille », a-t-il relaté.

Pour faire face à cette situation exceptionnelle, la société de production ALP a décidé de déposer plainte en accord avec les candidats « afin que tout cela cesse immédiatement et ait des conséquences pour leurs auteurs. » Sur leurs réseaux sociaux respectifs, les différents aventuriers tentent d’apaiser les esprits, parfois sans succès.

« Je ne tolère pas les insultes, et encore moins les menaces »

Teheiura, participant emblématique de l’émission, a tenu à appeler les internautes au calme dans un message diffusé aux médias, dont 20 Minutes. « Tout d’abord, merci à tous ceux qui me soutiennent et qui me suivent dans toutes mes aventures. Malheureusement, l’aventure s’arrête pour moi. Koh-Lanta est une aventure exceptionnelle, mais c’est aussi un jeu avec des éliminations et j’ai accepté les règles », commente le Polynésien.

Il poursuit : « Alors je vous demande de ne pas vous en prendre à mes coéquipiers d’aventure, car je ne tolère pas les insultes, et encore moins les menaces. J’ai fait une belle aventure encore une fois, et je garde toujours le côté positif de toutes mes aventures. C’est ce que je veux que vous gardiez et véhiculiez autour de vous. » Espérons que le message soit entendu.