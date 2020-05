Les conseils de « Koh-Lanta » nous ont offert de grandes surprises cette saison — © Philippe LEROUX/ALP/TF1

Ce vendredi, plus de 7 millions de personnes ont assisté à l’élimination de Charlotte et Teheiura malgré leurs deux colliers d’immunité.

Cet événement fait partie des moments les plus marquants de Koh-Lanta, parmi ceux qu’ont également pu nous offrir Joseph, Ahmad et Sam cette saison.

Si les aventuriers de cette année resteront dans les annales, ont-ils fait de L’île des héros la meilleure saison du jeu de TF1 ?

Si le dernier épisode de Koh-Lanta nous a appris une chose, c’est qu’il faut toujours faire confiance à Denis Brogniart. Avant l’épisode du vendredi 1er mai, l’animateur avait prévenu sur les réseaux sociaux : « Restez bien jusqu’au bout, c’est du jamais vu dans toute l’histoire de Koh-Lanta. Il va y avoir un rebondissement extraordinaire. » On ne peut pas dire que nous n’étions pas préparés. Pourtant, quelle ne fut pas la surprise des millions de téléspectateurs de TF1 au moment du conseil, face au départ de Charlotte et Teheiura.

Les deux candidats avaient un boulevard devant eux pour réchapper à l’élimination grâce à leurs deux colliers d’immunité. Mais la candeur de Charlotte et la crédulité de Teheiura ont eu raison de leur aventure. La jeune femme s’est d’ailleurs confiée à 20 Minutes sur la trahison des ex-Jaunes, à qui elle faisait confiance : « Elles ont joué au jeu de Koh-Lanta là où mon affect a trop pris le dessus. J’aurais dû être plus méfiante, j’étais naïve. » Une décision qu’elle regrette encore aujourd’hui, tandis que Teheiura assure que « de l’eau a coulé sous les ponts. »

Un nième rebondissement et 7 millions de téléspectateurs

C’est Internet tout entier qui s’est enflammé ce vendredi au moment de la diffusion de l’épisode. Plus de 400.000 tweets ont été enregistrés avec le hashtag #KohLanta, faisant de l’émission le sujet le plus commenté de la soirée. La ferveur des réseaux sociaux s’est traduite par un record côté audiences pour TF1 : au total, 7,05 millions de personnes ont suivi cet épisode complet, un score au plus haut depuis la saison 12 diffusée en 2013.

J’ai l’impression que c’est moi qui vient d’être éliminer tellement j’ai la haine 😭 #KohLanta pic.twitter.com/2A3THPwCCF — Morgane⚜️ (@momo_Lmcdo) May 1, 2020

#KohLanta

Moi pendant tout l'épisode qui criait que Teheiura avait son collier sur lui : pic.twitter.com/v0xPVaYTCy — Lebgnul014 (@lebgnul014) May 1, 2020

Quand tu te réveilles ce matin et que tout ce qui s'est passé hier n'était pas un cauchemar. #KohLanta pic.twitter.com/PwarFKWhlP — Ziegler Toby (@Phergoph) May 2, 2020

Grâce à ce nième rebondissement, la liste des événements incroyables qui se sont produits cette saison s’allonge. Tout a commencé par le forfait de l’équipe rouge durant la toute première épreuve d’immunité, puis la séquence de Joseph éteignant le feu par vengeance dès le premier épisode. Le casting est également l’un des plus réussis grâce aux stratégies d’Ahmad, à la force de Sam et à la présence des cinq héros.

