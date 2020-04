Gros changements à prévoir pour «Koh-Lanta» et «The Voice» — Philippe LEROUX/ALP/THOMAS BRAUT/ITV STUDIOS FRANCE/BUREAU 233/TF1

La télévision fait face au coronavirus. Depuis le début du confinement, les programmes subissent annulation, déprogrammation et raccourcissement. Les séries quotidiennes telles que Demain Nous Appartient et Un Si Grand Soleil ont été les premières impactées, mais les talk-shows comme Touche Pas À Mon Poste et Quotidien ont suivi, proposant des versions allégées.

Cette fois-ci, c’est au tour des divertissements de se plier aux changements de programmation. Alors que deux épisodes de « Koh-Lanta » avaient été raccourcis fin mars, TF1 remet ça cette semaine avec un numéro plus court. Les téléspectateurs devront donc prendre leur mal en patience pour connaître le nom du prochain candidat éliminé, qui ne sera dévoilé que lors de l’épisode du 24 avril. Les aventuriers de Koh-Lanta gagnent donc une semaine supplémentaire aux Fidji.

« The Voice » remplacée par « Les Enfoirés »

Sans surprise, TF1 se voit également dans l’obligation d’arrêter la diffusion de « The Voice ». Malgré des épisodes plus courts ces dernières semaines, la chaîne arrive au bout des émissions inédites. La demi-finale et la finale, respectivement prévues pour le 2 et le 9 mai prochains, ne pourront se tenir en direct du Palais des Sports de Paris, mesures de confinement oblige selon Le Parisien. Le 2 mai, à la place du concours de chant, les téléspectateurs de la Une retrouveront l’édition 2017 du concert des Enfoirés. De quoi rester dans l’ambiance musicale.