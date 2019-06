Cette année, tous les candidats de «Koh-Lanta» sont montés sur les mythiques poteaux — PHILIPPE LE ROUX/ALP/TF1

La finale de la vingtième saison de Koh-Lanta est diffusée ce vendredi 21 juin sur TF1.

Avec trois équipes différentes, de nouvelles épreuves et un casting de haute volée, cette saison nous a épatés.

On a classé les trois moments les plus marquants, avec une petite surprise en bonus. C’est pour nous, c’est cadeau.

Cette année, Koh-Lanta nous a ré-ga-lé ! Souvenez-vous, avant que cette vingtième édition ne démarre, nous avions classé nos saisons préférées de tous les temps. Cette « Guerre des Chefs » nous a particulièrement plu, et nul doute qu’elle se classe déjà dans le haut du panier ! Alors que la dix-neuvième saison avait été annulée au bout du cinquième jour de tournage à cause d’une potentielle agression sexuelle, cela faisait un an que la première chaîne de France n’avait pas diffusé son programme phare. Pour son retour, Koh-Lanta avait misé sur un casting de haute volée et des mécaniques renouvelées afin de relancer la machine. Pari relevé pour l’émission, dont on vous liste notre top 3 les moments les plus marquants de la saison, en attendant le dénouement de vendredi soir.

1. L’épreuve des poteaux version XXL

Cette vingtième saison a commencé sur les chapeaux de roues avec une épreuve inédite, ou presque. À peine débarqués de leur bateau, les vingt-et-un aventuriers plongent dans l’eau du Pacifique sud pour rejoindre… les mythiques poteaux de Koh-Lanta. Une surprise pour la vingtaine de naufragés qui ne s’attendaient pas à une telle épreuve d’entrée de jeu.

Ce qui a fait la particularité de cette épreuve des poteaux version XXL, c’est aussi sa mise en scène. Le 15 mars dernier, lorsque nous nous sommes branchés sur TF1 pour découvrir cette nouvelle saison, le premier épisode a démarré directement par ces vingt-et-un poteaux dressés dans l’océan. Pas de voix off de Denis Brogniart, pas de trailer annonçant les moments forts de la saison à venir, seulement une musique qui laissait planer le suspens.

2. L’élimination surprise de Béatrice

Le premier coup de génie de cette vingtième saison était signé de la main de Cindy. Lors du huitième épisode, diffusé le 3 mai dernier, personne ne voit venir la candidate de l’ex-tribu bleue, qui veut faire passer ses volontés avant celles de son équipe. Après une épreuve d’immunité remportée par Maxime, Cindy n’entend pas voter contre Maud, comme le veut le chef de son ancienne tribu. Elle s’allie alors avec Maud et Cyril, les candidats les plus en danger de l’aventure, et les derniers Rouges du jeu.

Son plan ? Éliminer Béatrice par surprise, l’ancienne cheffe de l’équipe jaune. Alors qu’elle possède un collier d’immunité, celle-ci ne se sent pas du tout visée au moment du conseil, et pour cause, aucun signe ne montre qu’on pourrait inscrire son nom sur le bulletin de vote. La stratégie de Cindy porte ses fruits, et Béatrice est éliminée avec sept voix contre elle. Ce coup de génie marque la découverte d’une grande stratège en la personne de Cindy, et le premier coup que personne n’avait vu venir. Du pur Koh-Lanta.

3. Le coup de maître de Cyril

L’épisode 11, diffusé le 24 mai, est certainement le meilleur de cette vingtième saison. Riche en rebondissements, c’est cette semaine-là que nous avons découvert le vrai visage de Mohamed, et l’esprit stratège de Cyril. Après l’épreuve de confort habituelle, les rescapés reçoivent une bouteille leur indiquant qu’une mission attend deux d’entre eux. Cyril et Steeve partent donc sur une île proche de la leur, et découvrent que le courrier de leurs proches est en jeu. Dans un temps imparti, les deux aventuriers ne réussissent qu’à récolter cinq amulettes, ce qui n’est pas suffisant pour récupérer toutes les lettres.

De retour sur leur camp de base, la décision de Steeve et Cyril de ne récupérer que le courrier des femmes de l’île ne plaît pas à Mohamed et Nicolas, qui décident alors de s’allier pour éliminer le candidat parisien. Pas de bol pour eux, il détient un collier d’immunité dont il n’avait parlé qu’à Maud. Au moment du dépouillement, c’est la surprise générale pour les candidats qui ont voté contre Cyril. Avec quatre voix contre lui (celles de Maud, Cyril et d’Aurélien qui disposait du double vote), Mohamed est éliminé.

Bonus : Victor, notre grand regret

On a bien quelques regrets à propos de cette vingtième saison de Koh-Lanta. On aurait aimé que Cyril se qualifie pour la finale, on aurait souhaité que Béatrice reste plus longtemps, mais, par-dessus tout, on aurait adoré que Victor aille plus loin dans le jeu. Ce ne sont pourtant pas les occasions qui lui manquaient, lui qui a été éliminé en deuxième semaine, puis réintégré dans le jeu l’épisode suivant, puis éliminé à nouveau trois jours après.

Pourtant, Victor avait tout d’un grand joueur. Fin stratège, il tente un coup stratégique lors du quatrième épisode, en ne jouant pas son collier d’immunité alors qu’il est en grand danger. Le candidat se sent trop en confiance, et ne veut pas croire qu’il n’est pas pleinement intégré à sa nouvelle tribu. Dommage pour Victor qui, avec quatre voix sur sept contre lui, aurait pu renverser la vapeur et être à l’origine du plus beau coup de poker de la saison.