On a fait les comptes ! Selon nous, le vainqueur de cette saison de «Koh-Kanta» est... — PHILIPPE LE ROUX / ALP / TF1

Ils ne sont plus que cinq à prétendre au titre de l’aventurier de l’année. Steeve et Aurélien, deux ex-Jaunes, Clo et Cindy, deux anciennes Bleues, et enfin Maud, l’ultime survivante de l’équipe rouge, vont donner leurs forces restantes pour la bataille finale de l’épreuve d’orientation et des poteaux. Quelles sont leurs chances de gagner cette vingtième saison de Koh-Lanta ? On fait le point.

Steeve : 40 % de chances de gagner

Steeve est le candidat le plus en forme des cinq survivants restants. Juste avant la finale, le travailleur social venu des Alpes-Maritimes a eu le droit à la récompense la plus vivifiante de la compétition : celle de partager plusieurs heures avec son fils Hugo, le tout dans une villa de luxe, accompagné d’un dîner et d’un petit-déjeuner de roi. Mais cela lui suffira-t-il pour passer la première étape de la finale : l’épreuve d’orientation ?

Car on l’a vu précédemment, les recherches et les fouilles ne sont pas le fort de Steeve. Alors qu’il devait trouver des amulettes pour récupérer le courrier de ses camarades lors du onzième épisode, l’ex-Jaune n’en avait trouvé aucune ! Une prestation qui ne nous donne pas beaucoup d’espoir quant à la réussite de sa mission orientation au moment de la finale.

Toutefois, si le candidat trouve l’un des poignards cachés sur l’île, et qui signe donc son accession à l’épreuve des poteaux, il pourrait bien avoir toutes ses chances pour figurer dans le duo final. Si tel était le cas, sa victoire serait très probable, lui qui a entretenu de bonnes relations avec les autres joueurs tout au long de leur aventure.

Cindy : 30 % de chances de gagner

Candidate la plus stratège de la saison, cela ne fait pas de Cindy la candidate la plus méritante pour autant. Lors du huitième épisode, c’est par sa faute que Béatrice avait été éliminée, à la surprise générale.

Physiquement, Cindy n’est pas la candidate la plus forte, et n’a d’ailleurs remporté aucune épreuve individuelle après la réunification. Maligne, elle pourrait toutefois trouver l’un des poignards de la victoire pendant l’orientation. Sur la première épreuve des poteaux, qui a lancé la saison, Cindy faisait partie des premières à tomber, on ne donne donc pas cher de sa peau pour ce deuxième essai. Elle pourrait pourtant être repêchée par l’un de ses camarades s’il venait à remporter l’épreuve, comme Clo ou Steeve. Mais, là encore, son côté stratège tout au long de l’aventure pourrait lui coûter la victoire finale.

Maud : 20 % de chances de gagner

Parmi les cinq finalistes, Maud est l’aventurière la plus affaiblie. À l’âge de 50 ans, la dernière candidate belge de la saison semble avoir donné toutes ses forces dans les batailles précédentes. Mais, en véritable guerrière, on ne doute pas que Maud puisera dans les ressources qu’il lui reste pour trouver l’un des poignards au moment de l’orientation. Tactique et stratégique, la candidate belge pourrait créer la surprise.

Si toutefois elle réussissait à accéder à l’épreuve des poteaux, là encore, une victoire ne serait pas impossible. Lors du tout premier épisode de cette vingtième saison, pendant laquelle les candidats ont participé au jeu des poteaux avant l’heure, Maud faisait partie des dernières à tomber.

Malheureusement pour elle, le fait qu’elle ait été membre de la tribu rouge pourrait lui coûter cher. Parmi les dix ambassadeurs de cette saison, qui désignent le gagnant à la fin, il ne reste plus que deux ex-Rouges. Cela ne lui suffira pas pour l’emporter, malgré sa bonne humeur et son rôle primordial sur le camp.

Aurélien : 50 % de chances de gagner

Aurélien est le candidat le plus discret de cette vingtième saison de Koh-Lanta. Ancien membre de la tribu jaune, il avait fait le choix de jouer en binôme avec Angélique, éliminée lors du dixième épisode. Depuis, il a tenté de se rapprocher de ses camarades, notamment de Maud et Cyril.

Très sportif, le cascadeur a brillé sur de nombreuses épreuves, et en a remporté deux à titre individuel. Une agilité qui pourrait faire la différence lors du jeu de l’orientation, mais surtout sur les poteaux. Si jamais Aurélien gagne l’épreuve des poteaux, il faudra qu’il prenne une décision stratégique au moment de désigner son adversaire. Face à ses camarades qui ont su développer le côté amical du jeu, il aura peut-être du mal à s’imposer.

Clo : 60 % de chances de gagner

Clo, pour finir, est la candidate qui a mené sa barque tout au long du jeu sans faire trop de vagues. Faisant partie d’une alliance avec Steeve et Cindy, elle a su se rapprocher des bonnes personnes au bon moment, quitte à trahir certains de ses camarades.

Sportive, elle a toutes les chances de remporter le jeu de l’orientation, puis de tenir longtemps sur les poteaux. Si Steeve ou Cindy venaient à gagner cette épreuve, il se pourrait bien qu’elle soit désignée pour accompagner l’un d’eux dans le duo final. Enfin, semblant bien s’entendre avec quasiment tous les aventuriers, les membres du jury final seraient nombreux à voter pour elle. Autant d’éléments qui en font, selon nous, la candidate qui a le plus de chance de gagner cette vingtième saison.