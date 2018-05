«Koh-Lanta All Stars»: Youpiiiiiiiiiii, c'est quelqu'un de bien qui a remporté la finale

La fameuse épreuve des poteaux. — Capture d'écran / TF1

Vendredi soir, le programme était chargé : Course d’orientation, épreuve des poteaux, et enfin jury final. Ça ne déconnait pas. Chacun partait plus déterminé que jamais pour gagner, et nous déterminés pour notre poulain devant la télé. Et tout finit bien dans cette finale pleine de suspense de Koh-Lanta.

La course d’orientation, c’était chaud. Ils étaient quatre pour trois poignards. Jérémy, qui n’y avait jamais participé a été rapide et bon. Il a été le premier à planter son poignard et à s’assurer une place aux poteaux. Pascal a fait n’imp, est allé au même repère que Clémence, qui l’a gentiment envoyé voir ailleurs (alors qu’il délirait en l’appelant un coup Clémentine, un coup Wendy…). Finalement, il est passé devant Javier. Place aux poteaux.

Pascal et Clémence devant le jury final

Jérémy, Pascal et Clémence sont sur un poteau, Jérémy tombe à l’eau. Qui est-ce qui reste ? Pascal, qui s’impose face à Clémence et est, selon Denis Brogniart, « le premier à avoir gagné deux fois les poteaux dans toute l’histoire de Koh-Lanta ». En fait non, c’était aussi le cas de Jade, mais Denis était ému. Pascal choisit sa pote Clémence pour faire face au jury final, oubliant la stratégie.

Après un dernier conseil (accompagné d’un dernier règlement de compte général) et un discours des finalistes, les membres du jury vont voter. Denis Brogniart dépouille seul les votes, faute de finale en direct. C’est Clémence​ qui remporte la finale à une voix près, cinq contre quatre pour Pascal. C’est la première candidate de l’histoire à remporter deux fois Koh-Lanta, et ça a mis une ambiance de folie (lol) !