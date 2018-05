VIDEO. «Koh-Lanta All Stars»: Le retournement de situation de la mort qui tue pulvérise Yassin (et Alban)

D'anciens candidats de «Koh-Lanta» tentent à nouveau leur chance dans «Le combat des héros» — ALP/TF1

Après le départ de Candice au conseil de semaine dernière dans Koh-Lanta, Alban est dégoûté. Jérémy, son binôme, a l’air de ne pas trop mal le vivre. Il se rapproche de Pascal pour éviter de rejoindre sa grande copine au prochain conseil. De toute façon, il est l’heure de partir au jeu de confort, pas le temps de tergiverser !

Pour l’épreuve de la boue, les aventuriers doivent tout faire à deux. Pascal est avec Javier, Jérémy avec Clémence, Nathalie avec Cassandre et Yassin avec Alban. L’un des binômes doit plonger dans un bain de boue et en donner à son camarade pour qu’il remplisse un seau. Les vainqueurs seront ceux dont le seau sera le plus lourd. Ils pourront passer une soirée et une nuit avec les habitants du village principal de l’île.

Bain de boue pour tout le monde

Leurs cheveux longs permettent aux femmes de devancer les hommes, mais Pascal et Javier les suivent de près en s’allongeant pour récupérer plus de boue. Finalement, c’est Nathalie et Cassandre qui remportent l’épreuve et décident de se priver de leur confort pour l’offrir à leurs six camarades.

Pascal, Javier, Jérémy, Clémence, Yassin et Alban prennent l’avion pour rejoindre l’île principale des Fidji et se retrouvent au bord d’une rivière dans le village de Navala. Ils dînent, pêchent avec les habitants et profitent d’une belle nuit loin du camp. Yassin est un peu à l’écart, il n’est pas au top. Il demande même à Pascal de se taire pour que tout le monde puisse dormir, ce qui ne plaît pas au principal concerné.

Yassin en mauvaise posture

Visiblement, c’était la remarque de trop parce que tous les aventuriers se liguent contre Yassin, même ses alliés depuis le début du jeu, Pascal, Cassandre et Javier. L’affaire du faux collier d’immunité revient sur le tapis. Ils arrivent donc à convaincre Nathalie sans difficulté de voter contre lui, et veulent faire croire qu’ils éliminent Jérémy.

L’épreuve d’immunité consiste à faire tenir une boule en équilibre sur une rigole grâce à un pied de chaque binôme. Nathalie et Cassandre, Yassin et Alban ainsi que Jérémy et Clémence font tomber leur boule à cause d’un coup de vent trop violent dès le début de l’épreuve. Pascal et Javier gagnent, ils sont donc intouchables au conseil de ce soir.

Yassin et Alban éliminés

De retour sur le camp, Yassin n’arrange pas son cas en qualifiant Javier de « patapouf », ce que le Belge ne prend pas bien. C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase, il est décidé à voter contre son ancien ami. Pascal va voter contre Alban pour sortir le binôme.

Jérémy et Cassandre choisissent de ne pas se servir de leur collier d’immunité. Alban et Yassin se font éliminer à l’immense majorité en se sentant trahis par leurs amis.