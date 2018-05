«Koh-Lanta All Stars»: Dylan révèle son salaire pour l'émission (et ça vend du rêve)

Dylan a été bien payé pour trahir les Jaunes. — Capture d'écran / TF1

Il aura de quoi se payer un paquet de paires de mocassins Gucci. Sur le plateau de TPMP, Dylan a dévoilé le salaire qu’il avait empoché pour sa participation à Koh-Lanta All Stars. Un salaire qui justifie les coups de soleil et la faim pendant les quelques semaines que dure le tournage.

« On a tous un contrat où on signe pour la même chose et on a tous le même salaire, a précisé celui qui a quitté l’aventure cette semaine. Pour le retour, c’était un petit peu plus cher. En tout, c’était 7.000, un truc comme ça », précisant ensuite : « entre 7.000 et 10.000 euros ». Ça, c’est la somme de base. Mais le stratège s’en tire avec beaucoup, beaucoup plus, selon ses dires.

27.000 euros quelle que soit la durée de l’aventure

Pour toucher plus que les autres survivants, Dylan a menacé la production de participer à une autre émission. « Tu négo­cies ton contrat. Moi, j’avais que trois jours et j’ai eu la chance d’être le mieux payé pour le coup. J’ai négo­cié parce qu’ils me voulaient à tout prix. Au total, j’ai pris 27.000 euros, que je fasse trois jours ou toute l’aven­ture. » Une somme trop importante pour être vraie, selon des fans de l’émission sur les réseaux sociaux. Reste à voir si la production démentira.