«Koh-Lanta»: Nooooon! Trois éliminés, une réunification explosive, la team Clémentine en PLS

D'anciens candidats de «Koh-Lanta» tentent à nouveau leur chance dans «Le combat des héros» — ALP/TF1

Après le départ de Ludovic et avec la perspective de la réunification avec le survivant de l’île de l’Exil, l’épisode de vendredi s’annonçait fort en rebondissements. Ça n’a pas manqué. Au début de l’épisode de Koh-Lanta vendredi, Jérémy rejoint Clémentine sur l’île de l’Exil, ils sont super-heureux de se retrouver. Sur le camp, les traces du conseil de la veille se font sentir.

Le torchon continue de brûler entre Nathalie et Pascal. Quant à Javier, il ne digère pas le fait d’avoir été traité de « pourri ». Ils trouvent quand même le temps, avec Dylan, de se moquer de Nathalie parce qu’elle a cru au faux collier d’immunité avant d’aller à l’épreuve de confort.

L’appel aux proches, ce moment d’émotion

Cette fois-ci, les aventuriers doivent former des équipes. Dylan et Pascal sont désignés capitaines par tirage au sort. Dylan choisit de participer à l’épreuve avec Alban, Candice et Nathalie. Pour Pascal, c’est Yassin, Cassandre et Clémence qui méritent de faire partie de son équipe. Il reste Javier, en trop, et qui ne participera donc pas. Il rentre au camp avec les grosses boules, d’autant plus que la récompense est une nuit confortable avec un bon repas, et surtout l’appel à la famille.

Pour en profiter, les participants doivent enlever des nœuds immergés dans le but de libérer une corde au bout de laquelle se trouve une nasse de 80 kilos qu’il faut tirer pour la faire arriver jusqu’à la ligne d’arrivée sur le sable. Nathalie nage mal, elle ralentit son équipe, et au final, c’est l’équipe de Pascal qui a le droit de chouiner au téléphone en entendant ses proches. Candice, qui n’en aura pas la chance, pleure quand même de déception.

Une élimination juste après l’épreuve d’immunité

Les perdants rejoignent Javier et se remontent le moral tant bien que mal. En petit comité, les tensions disparaissent. Javier décide de mettre les choses à plat avec Nathalie avant le retour des gagnants. Le lendemain matin, il est temps de partir pour l’épreuve d’immunité. Le premier sera immunisé pour le prochain conseil et le dernier sera éliminé sur-le-champ.

L’objectif est de rapporter trois palets sur le sable grâce à un grappin accroché à une corde après avoir passé trois obstacles. Yassin est largement premier. Les deux derniers sont Pascal et Dylan, et Pascal se la joue mélo en refusant de tirer le dernier palet pour ne pas éliminer Dylan. C’est beau, tout le monde pleure, mais Dylan quitte le jeu.

La réintégration des exilés

Les candidats sont ensuite à nouveau appelés, ils ne comprennent pas trop pourquoi puisqu’ils ont déjà eu une épreuve dans la journée. C’est parce que le dernier duel de l’île de l’Exil, entre Clémentine et Jérémy, se prépare. Ils n’en reviennent pas d’apprendre que tous les éliminés se sont battus pour venir les rejoindre à la réunification.

L’épreuve consiste à passer sur une poutre, à récupérer quatre cubes dans des sacs et de les surperposer pour que chaque colonne montre les quatre symboles et couleurs différents. Jérémy prend de l’avance sur Clémentine, et au final, elle ne comprend vraiment rien, donc se fait éliminer. Il réintègre l’aventure, sans pouvoir voter au conseil (ni être éliminé) parce qu’il n’a pas participé à l’épreuve d’immunité. Dommage, le retour de Clémentine aurait mis un peu de sel dans l’aventure !

Nathalie et Candice en danger

De retour sur le camp, Jérémy veut monter une équipe avec Alban, Candice et Nathalie. Alban n’est pas d’accord et compte voter contre Nathalie. Jérémy énerve Pascal et Yassin en mangeant de la noix de coco en l’absence des autres. Comme il est proche de Candice, les autres candidats souhaitent l’éliminer pour se débarrasser du binôme infernal, même s’ils craignent qu’elle ait un collier d’immunité. Au conseil, ça se joue entre Nathalie et Candice, et c’est finalement Candice qui sort.