«Koh-Lanta All Stars»: Retour de Clémentine, incendie... Une réunification explosive

D'anciens candidats de «Koh-Lanta» tentent à nouveau leur chance dans «Le combat des héros» — ALP/TF1

Comme tous les ans, l’épisode de la réunification n’a pas déçu. Entre Clémentine qui arrive sur l’île de l’Exil, les complots et les ambassadeurs, on s’attendait à passer une belle soirée, mais ce sixième épisode de Koh-Lanta All Stars a dépassé toutes nos espérances…

Sur le camp des Jaunes, Dylan en veut encore à Alban d’avoir voté contre lui au conseil de la veille, mais il est temps pour tout le monde de se rendre à l’épreuve de confort. Les Rouges apprennent, sans grande surprise, l’élimination de Clémentine avant d’aller casser des pots en terre cuite. A la clé, des pâtes que les aventuriers devront se cuisiner. Les Jaunes passent en tête, avant de se faire doubler par les Rouges. Oh, quelle surprise, une victoire des Rouges !

Un incendie chez les Jaunes

Alban, qui a été le meilleur pendant l’épreuve, n’est vraiment pas content. De retour sur leur camp, les Jaunes découvrent que leur feu est presque éteint. Pascal, en allant trop vite, provoque l’incendie de leur cabane. Le sac de Dylan y passe, mais pas son bonnet. C’est la spirale de la lose. Et personne ne veut être ambassadeur, à part Dylan qui se dévoue en tant que capitaine de l’équipe. Pendant la discussion sur le candidat à éliminer dans l’équipe des Rouges, on évoque Candice, mais Alban n’est pas d’accord.

Chez les Rouges, tout le monde donne son avis sur le fait de devenir ambassadeur. Nathalie, qui estime avoir été « la risée des Rouges », est motivée. Elle dit que comme elle se sent en danger, elle n’a rien à perdre. Ça n’est pas vraiment la vérité… Ludovic et Jérémy sont aussi motivés, mais Yassin s’estime plus légitime en tant que capitaine, d’autant plus qu’il avait été éliminé par les ambassadeurs lors de sa dernière participation à Koh-Lanta. Nathalie s’accroche, puis s’isole avec Yassin pour en discuter. Jérémy et Candice se rallient à Yassin.

Epreuve de l’île de l’Exil et réunion des ambassadeurs

Sur l’île de l’exil Raphaële et Clémentine s’affrontent sur une épreuve qui consiste à placer des plots de bois sur une table en équilibre. Clémentine gagne et n’est pas peu fière d’elle : « Je me suis transcendée ! J’ai soif de revanche, de montrer aux autres que je suis encore là… C’est mauvais signe pour eux ! », fanfaronne-t-elle. En plus, Raphaële lui donne le collier que Julie lui avait donné, en lui disant d’aller en chercher un deuxième.

Représentants de Jaunes et des Rouges, Dylan et Yassin se rendent à la réunion des ambassadeurs. Une fois Denis Brogniart parti, ils tombent dans les bras l’un de l’autre et se racontent leurs petites histoires. Sans surprise, Dylan dégomme Alban, et Yassin Ludovic. « J’ai envie qu’on aille loin tous les deux », s’enflamme Yassin. Pendant ce temps, les Rouges découvrent qu’ils vont devoir aller vivre chez les Jaunes. « Terre brûlée, au vent, des landes de pierres », a-t-on envie de souffler à leur oreille.

Une élimination tranchée

L’heure des retrouvailles a sonné. Les deux équipes comprennent alors que Dylan et Yassin n’étaient peut-être pas le meilleur choix possible. Pendant ce temps-là, les deux larrons se mettent d’accord pour éliminer Ludovic, ce que ce dernier comprend immédiatement au retour des ambassadeurs. Yassin passe son temps à mentir, mais bon, on commence à avoir l’habitude. Mais ses coéquipiers sont franchement déçus.

Ludovic s’en va, dégoûté. Yassin se fait engueuler par Javier parce qu’il reproche à Nathalie de ne pas l’avoir remercié de l’avoir sauvée et de lui avoir reproché de ne pas avoir tenu promesse. Le lendemain matin, il ne se réveille pas de meilleure humeur : il a surveillé le feu pendant la nuit et personne ne l’en a remercié.

Immunité et stratégie

Bref, pas de temps à perdre, c’est l’heure de la première épreuve d’immunité individuelle, le parcours du combattant. Chez les femmes, c’est Candice qui arrive la première, chez les hommes, Yassin. Ils s’affrontent en finale et Candice bat Yassin (qui est franchement dégoûté). Elle gagne donc l’immunité.

C’est l’heure de la stratégie. Comme Javier a une voix contre lui après avoir perdu une épreuve la semaine dernière, Candice va enfoncer le clou. Jérémy cherche un collier, sans succès, mais part dans la forêt avec son sac pour faire croire aux autres qu’il en a un. Pascal votera contre Jérémy et Yassin contre Nathalie.

Un conseil pas sous les meilleurs auspices

Tout le monde s’embrouille, et, après le vote, Nathalie sort son faux collier histoire de mettre les points sur les i. « Qu’on ne parle pas aujourd’hui de confiance, d’équipe de Rouges, alors que je suis entourée de mensonges depuis une douzaine de jours », lâche-t-elle. « Tout le monde a validé », assure Pascal, même si Clémence est gênée. Cassandre estime que ça n’était pas ses affaires. « Ce qui me blesse, c’est pas Javier, ça a toujours été un pourri. Je suis blessé par Yassin et Cassandre que je considérais comme des proches », poursuit Nathalie. Jérémy explique ensuite qu’il lui a dévoilé le pot aux roses par respect.

Jérémy et Javier ont chacun quatre voix contre eux, Nathalie trois. Il y a donc un deuxième vote entre Jérémy et Javier. Et, sans surprise, la majorité silencieuse (Alban, Clémence, Cassandre…) suit le mouvement initié par Pascal et Yassin et vote contre Jérémy. Avant de partir, ce dernier confie son vote noir (qui est de retour) à Candice, qui aura donc deux voix. Vivement le retour de Clémentine !