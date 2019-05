Game of Thrones

SERIE Profitant du grand final de Game of Thrones, la chaîne américaine HBO a campé l'atmopshère de son prochain poids-lourd

Le nouveau trailerdévoile une atmosphère pesante. — HBO

On savait déjà que Vincent Cassel allait faire partie du casting des nouveaux épisodes. Mais la saison 3 de Westworld, très attendue, accueille aussi Aaron Paul, de Breaking Bad, comme on le voit dans la nouvelle bande-annonce mise en ligne dimanche 19 mai, alors que la série Game of Thrones prenait tout juste fin. La chaîne HBO avait bien prévu son coup…

Bourrée d’images inédites, la vidéo est centrée sur un monde futuriste, le monde qui existe à l’extérieur du parc d’attractions (dans lequel les visiteurs paient pour revivre le frisson de la conquête de l’Ouest). Dans cette société ultramoderne, peuplée de robots plus ou moins humanoïdes, on est donc bien loin de l’ambiance western et fantaisiste du parc.

Sur la musique de Pink Floyd

Aaron Paul incarne un nouveau personnage dont on ignore le nom, un ouvrier de chantier déprimé par cette vie et par ce monde, en plein doute, qui va se lancer dans des activités criminelles. Le malaise est palpable, renforcé par la musique de la bande originale planante signée Pink Floyd, Brain Damage, sortie en en 1973. Les anciens personnages de la série devraient évidemment être de la partie. Dans la bande-annonce de la saison 3, Aaron Paul croise la route d’un visage connu… celui de Dolores.

Cette saison 3 de Westworld sera lancée à la fin de l’année 2020 sur HBO et en France sur OCS.