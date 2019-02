L'auteur n'a pas voulu se déplacer jusqu'en Irlande du Nord, où a lieu une partie du tournage. — Chelsea Lauren/REX/Shutterstock/SIPA

« Les showrunners David Benioff et Dan Weiss m’ont invité à participer à l’un des derniers épisodes de la série. J’ai été tenté d’accepter et de le faire. Mais j’ai finalement décidé que ça ne valait pas la peine que je fasse le voyage à Belfast, juste pour un caméo. » Ainsi en a décidé dans sa barbe George R.R. Martin et l’a expliqué à Entertainment Weekly. L’écrivain américain de science-fiction et de fantasy, également scénariste et producteur de télévision, est l’auteur de la série romanesque du Trône de fer, adaptée sous forme de série télévisée sous le titre Game of Thrones.

Saison 8 le 14 avril

Les créateurs de cette série, l’une des plus populaires du XXIe siècle, lui avaient proposé un caméo dans la saison 8 finale. Le caméo désigne l’apparition fugace au théâtre ou au cinéma d’un acteur, d’une actrice, du réalisateur ou d’une personnalité déjà célèbre. A l’image d’Hitchcock dans pas moins de 41 de ses films, ce qui est d’ailleurs devenu la signature de réalisateur. Le caméo est avant tout un clin d’œil. Bref et souvent anecdotique, il n’influe pas sur le cours de l’histoire. Il peut être ouvertement montré, ou bien décelable par les seuls spectateurs avertis.

George R.R. Martin préfère se concentrer sur l’écriture de son prochain livre, The Winds of Winter, qui sera le sixième tome de Games of Thrones. Il a également révélé qu’il avait déjà fait une apparition clin d’œil dans le premier pilote de la série : « Il y avait un caméo de moi dans le pilote d’origine qui a été coupé. J’étais un invité au mariage de Dany. Mais à ce moment-là, elle était interprétée par Tamzin Merchant et du coup, toutes ces images ont été jetées à la poubelle au moment du recast par Emilia Clarke. »

La saison 8 de Game of Thrones débutera le 14 avril sur HBO et en France sur OCS.