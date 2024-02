« Il faut l’accepter », Hugo Clément revient sur ses mauvaises audiences

L. Be.

Flop d’audiences pour Hugo Clément. Depuis le 7 février, le journaliste présente « Nos grandes décisions », en deuxième partie de soirée sur France 2, imaginé par Thierry Ardisson. La semaine dernière, l’émission, consacrée à la crise agricole, n’a pas attiré grand monde. Seulement 375.000 téléspectateurs étaient devant leur écran, soit 4 % du public, selon les chiffres de Médiamétrie, relayés par Puremédias.

Invité dans l’émission de Philippe Vandel sur France Info, Hugo Clément est revenu sur ces faibles audiences. « Les audiences, c’est le jeu, il y en a qui marchent, certaines, il y en a qui marchent moins bien, a-t-il expliqué, selon Puremédias et Europe 1. Quand vous lancez une émission hebdomadaire sur une case qui n’existe pas, vous ne pouvez pas tout de suite avoir des cartons d’audience, surtout sur des sujets sociétaux comme ça, quand il y a du divertissement en face. Donc ça fait partie du jeu, il faut l’accepter. Mais le plus important pour nous, c’est de faire une émission de qualité, de service public et d’apporter des choses aux gens. »

« Les gens trouvent l’émission super intéressante »

Philippe Vandel met les pieds dans le plat au sujet des résultats d’une étude auprès du public attendus ce vendredi pour aider la production à revoir sa copie, citant un article du Parisien. « On commande des études pour savoir ce que pensent les gens de l’émission, parce que c’est intéressant d’avoir le retour des gens. Et il se trouve que les gens trouvent l’émission super intéressante », insiste Hugo Clément.

Chaque mercredi, en direct, trois personnes évoquent la question sur laquelle elles entendent se décider. Par exemple : « Dois-je opter pour la vasectomie ? » ou « Dois-je accepter d’offrir un smartphone à mon fils de 11 ans ? ». En face d’elles, des experts des sujets abordés et des individus ayant été confrontés aux mêmes questionnements témoignent. A la fin des échanges, les téléspectateurs sont invités à se prononcer sur le choix à faire et la personne concernée révèle sa décision.