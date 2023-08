On a souvent fait le reproche à TF1, M6 ou France Télévisions : l’été, il n’y a que des rediffusions. Or, si la période estivale a plutôt été favorable aux saisons inédites de « Fort Boyard », « The Voice Kids » ou « Les Traîtres », les vraies nouveautés télé, celles qui proposaient un nouveau concept, ont largement été boudées par le public. Les exemples ne manquent pas.

Le 3 juillet, M6 diffusait en prime time une nouvelle émission de dating. « Coup de foudre à l’autre bout du monde » suivant cinq célibataires en quête de l’âme sœur et ayant ouvert des maisons d’hôtes à l’étranger. Battue par une rediffusion du Commissaire Magellan sur C8 dès le lancement, M6 s’est contenté de la 5e meilleure audience de la soirée avec 947.000 téléspectateurs, soit 5,2 % de part d’audience (pda). Dès le 3e épisode, l’émission a quitté la grille de la chaîne et 6play a pris le relais en ligne…

Des rendez-vous manqués

Même rendez-vous manqué avec le public pour « La route des coffres », à 18h35 sur M6 lancé le 10 juillet. Ce jeu estival itinérant, proche d’une chasse aux trésors, mêlait quiz, jeux d’adresse et énigmes, avec Stéphane Rotenberg à la présentation. Trois jours plus tard, la chaîne enregistrait son audience la plus basse depuis dix ans en nombre de téléspectateurs pour un access prime time avec 313.000 individus… La déprogrammation a été annoncée mi-juillet et « Tous en cuisine » lui a succédé le 7 août.

France 2 n’a pas non plus été épargnée. La série Les Rescapés de l’Arianna est arrivée à l’antenne le 12 juillet et a été déprogrammée le 21 juillet. La semaine suivante, le 2e épisode n’a enregistré que 6,6 % de pda, ce qui convainc la chaîne de basculer la série en deuxième partie de soirée. Sans oublier « Ma mère, mon père, l’amour et moi », l’émission de dating de TF1, qui, en prime time, le jeudi 17 août, a été battue par une rediffusion de Commissaire Magellan sur France 3, « Fort Boyard » sur France 2, et « Des trains pas comme les autres » sur France 5… Une contre-performance pour la Une, plutôt habituée à être en tête de podium.

Le paradoxe du téléspectateur

Bref, le public se dit lassé des éternelles rediffusions estivales mais n’est pas non plus au rendez-vous des nouvelles émissions. Pourquoi cette contradiction ? « C’est un peu le paradoxe du téléspectateur. Généralement, ils veulent aussi plus de programmes culturels mais ne les regardent pas pour autant », souligne Virginie Spies, sémiologue et analyste télé. Elle rappelle que, de façon générale, l’été est une période difficile en matière d'audience et qu’« installer une nouvelle émission est d‘autant plus compliqué que le téléspectateur est de plus en plus volatil ». En atteste encore le flop de « La photo parfaite », 7e audience de la soirée, lors de son lancement le 23 août sur M6, battue entre autres par W9 et Arte.

Fidéliser les téléspectateurs s’avère également plus compliqué avec les vacances. « Quand "Tous en cuisine" a remplacé "La route des coffres", ça a marché car c’est une émission que l’on peut "picorer". Et si on en voit une et pas celle d’après, ce n’est pas grave », analyse la sémiologue. La saison estivale serait aussi plus une période de test pour les nouveaux programmes. Si cet été, de toute évidence, l’essai n’est guère concluant, elle rappelle que Demain nous appartient, la série d’access-prime-time a été lancée le 17 juillet 2017 et en est aujourd’hui à la septième saison.

Succès d’audience des marques bien ancrées

Pour Virginie Spies, « la télé reste un média familial, donc il faut aussi que les enfants puissent adhérer ». « On ne va pas tester un programme qui risque de ne pas plaire à toute la famille », précise-t-elle. Ce qui expliquerait les succès d’audience de marques bien ancrées comme Camping Paradis, « Fort Boyard » ou « The Voice Kids ». Le télécrochet de TF1 a enregistré de très belles audiences cet été. : 3,4 millions de téléspectateurs en moyenne à J + 7, soit 21 % de pda sur les 4 ans et plus.

« On a une triple raison d’être content, se félicite Matthieu Grelier, directeur des programmes et du développement chez ITV Studios France. Déjà, pour un divertissement, cet été, ce sont les meilleures performances. Puis les scores s’alignent avec ceux de la saison précédente, alors que pour la première fois, on était diffusé à une période de l’année différente, c’est-à-dire l’été au lieu de la rentrée, et un jour différent, à savoir le mardi au lieu du vendredi ou samedi comme on l’était traditionnellement. Donc il y a eu un changement d’habitude pour nos téléspectateurs et on est très heureux qu’ils nous aient suivis, que "The Voice Kids" soit devenu un peu le grand rassemblement familial du mardi soir ». Il conclut : « Cela prouve ainsi la solidité et la pérennité de ce programme. »