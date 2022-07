Même en rediffusion, les enquêtes menées par Mélissa Sainte-Rose et Gaëlle Crivelli font salle comble. France 2 s’est hissée à la première place des audiences ce vendredi grâce aux premiers épisodes de Tropiques Criminels. La série portée par Sonia Rolland et Béatrice de la Boulaye a pu compter sur 3,3 millions de personnes, soit 19,9 % de part de marché sur l’ensemble du public, d’après des chiffres Médiamétrie relayés par Puremédias.

En deuxième position, on retrouve M6 et Tout changer ou déménager, la nouveauté incarnée par Stéphane Plaza. Accompagné par Antoine Blandin et Sophie Ferjani, l’agent immobilier le plus célèbre de France a été suivi par 2,05 millions de téléspectateurs, soit 12,4 % du public. Un joli score encourageant pour ce nouveau programme.

W9 devant France 3

Cela n’arrive pas si souvent, mais M6 est parvenue à se placer devant TF1 ce vendredi soir. La première chaîne proposait un numéro inédit de Stéréo Club, l’émission musicale orchestrée par Camille Combal. Alors que le lancement avait attiré 2,73 millions de curieux il y a un mois, ce deuxième épisode n’a pu compter que sur 1,84 million de fans, soit 10,9 % du public.

A noter, du côté des autres chaînes, que W9 arrive à grimper jusqu’à la quatrième place des audiences grâce au match préparatoire à l'Euro 2022 féminin France - Vietnam. 1,01 million de sportifs se sont branchés devant la chaîne, soit 6,2 % du public. La rencontre footballistique a donc conquis plus de monde que France 3 et son Grand Echiquier. Le rendez-vous de Claire Chazal n’a été regardé que par 845.000 téléspectateurs, soit 5,3 % du public.