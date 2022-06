Les férus du ballon rond et de la petite balle jaune ont eu du mal à faire un choix vendredi soir. À 21 heures démarrait la rencontre entre la France et le Danemark dans le cadre de la Ligue des Nations pendant que Casper Ruud et Marin Cilic continuaient de se battre sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros. Pour la plupart des téléspectateurs français, il n’y a pas eu match. M6 s’est largement hissée en tête des audiences avec 5,64 millions de sportifs devant leur écran, soit 28,3 % de part de marché selon des chiffres Médiamétrie communiqués par Puremédias.

Sur des horaires quelque peu différents, de 19h55 à 22h23, le match opposant Marin Cilic à Casper Ruud a suscité moins d’enthousiasme. Au total, 1,73 million de personnes se sont branchées sur France 3 pour suivre la deuxième demi-finale de Roland-Garros, soit 8,9 % du public. Avec un tel score, la chaîne se classe à la quatrième place des audiences.

Le grand concours de TF1 fait mieux qu’Arthur

Car du côté de la concurrence, France 2 est parvenue à tirer son épingle du jeu grâce à un nouvel épisode puis une rediffusion de Candice Renoir. 4,2 millions de fidèles ont suivi les aventures inédites de l’héroïne incarnée par Cécile Bois, tandis que l’ensemble de la soirée a convaincu 3,57 millions de fans pour une part d’audience de 18,6 %.

TF1, quant à elle, arrive sur la troisième marche du podium avec un nouveau numéro du Grand concours des animateurs (dans lequel il n’y avait pas que des animateurs d’ailleurs). La soirée orchestrée par Alessandra Sublet a été regardée par 2,29 millions de joueurs, soit 11,3 % du public. Un score supérieur de 300.000 personnes par rapport à l’émission d’Arthur la semaine dernière.