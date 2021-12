La soirée était rock’n’roll sur France 2 ce vendredi. La chaîne proposait un nouvel épisode des Petits meurtres d'Agatha Christie dans lequel la troupe enquêtait sur des menaces de mort qui pesaient sur Sky, une star de la variété. Ce nouveau numéro de la série s’est classé leader des audiences avec 3,46 millions de fidèles, soit 17,2 % de part d’audience selon des chiffres Médiamétrie relayés par Puremédias.

Après les séries américaines telles NCIS et les magazines comme Recherche appartement ou maison et Cauchemar en cuisine, M6 ouvre une case cinéma le vendredi soir, le temps des fêtes de fin d’année. En proposant le film La Belle et la Bête, avec Emma Watson et Dan Stevens, la chaîne s’offre un joli score d’audience. Au total, 3,35 millions de téléspectateurs et téléspectatrices ont regardé le long-métrage en live-action, pour 18,1 % de part de marché sur l’ensemble du public. Hors Euro de football, il s’agit d’un record dans la case depuis huit ans auprès de cette cible.

« Vendredi tout est permis » troisième des audiences

Ce n’est pas souvent que TF1 se retrouve sur la troisième marche du podium le vendredi soir. Pourtant, avec 2,64 millions de personnes soit 12,9 % de part d’audience, le numéro spécial Noël de Vendredi tout est permis présenté par Arthur n’a pas rassemblé les foules.

Il s’agit tout de même d’un meilleur score que France 3 qui proposait une émission inédite de La boîte à secrets. Le programme animé par Faustine Bollaert recevait Chantal Goya, Hélène Ségara et Bénabar. En moyenne, 1,74 million de Françaises et de Français se sont branchés sur la chaîne publique, soit 9,3 % du public.