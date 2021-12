Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes – et, surtout, l’incroyable équipe de rédaction de la rubrique « Rétro TV » (composée d’une personne) – scrute tout ce qui passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube ! Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Encore un succès pour Etienne Carbonnier. En mars dernier, le premier numéro de Canap 95 s’était payé le luxe de passer devant France 2. L’exploit n’aura pas été réitéré cette semaine mais l’émission d’Etienne Carbonnier a tout de même réalisé un joli score. Diffusée jeudi soir, Canap 2002 a conquis 1,6 million de téléspectateurs et téléspectatrices, soit 7,1 % du public. Dans un communiqué, TMC précise qu’il s’agit de la meilleure audience pour un prime sur la chaîne cette saison et de la troisième meilleure audience de l’année.

Le flash info

Mais où est donc passée Sissi ? L’impératrice d’Autriche est comme la chanson de Mariah Carey, l’achat des cadeaux à la dernière minute et les blagues pourries d’un oncle bourré à table : elle fait partie de la tradition de Noël. Pourtant, aucune chaîne ne semble disposée à programmer les films cultes cette année. Heureusement, Salto vient voler à la rescousse des fans de la trilogie. Depuis ce vendredi, les films sortis en 1955, 1956 et 1957 sont disponibles sur la plateforme de streaming.

L’instant zapping

Voilà une séquence qu’on risque de voir dans bon nombre de bêtisiers de fin d’année. Ce mercredi, BFMTV a posé ses caméras à Vichy pour y suivre le déplacement d’Emmanuel Macron. Pendant que la journaliste Anne-Laure Banse interviewait une habitante de la ville, un groupe de jeunes a manifesté son bonheur en criant, empêchant la témoin de poursuivre. « Je suis désolée. Vous le voyez, il y a beaucoup de monde », explique la journaliste en reprenant le micro.

« On tente de voir le président dans cette ville qui n’avait pas vu… », indique Anne-Laure Banse qui n’a jamais pu finir sa phrase puisqu’elle est tombée sous l’œil de la caméra. En réalité, l’intervenante de l’interview a été bousculée et a entraîné la journaliste dans sa chute. Le direct a été coupé après ce petit incident mais aucun blessé n’a été à déplorer. « Je suis avec Joëlle qui va bien », a témoigné la journaliste quelques minutes plus tard.

Les infos « pop-corn »

Clap de fin pour la série Candice Renoir, mais pas pour le personnage. Selon les informations de Télé Loisirs, France Télévisions a décidé d’arrêter le tournage de la fiction au terme de la dixième saison mais d’en garder l’univers pour un format différent. L’héroïne devrait ainsi apparaître dans quelques téléfilms unitaires de 90 minutes et non plus durant une dizaine d’épisodes par an.

Quelles révélations Sept à Huit s’apprête-t-elle à faire ? D’après Le canard enchaîné, l’émission de TF1 prépare une enquête consacrée à Patrick Poivre d’Arvor et aux accusations de viol et d’agression sexuelle auxquelles il fait face. Selon nos confrères du Parisien, l’un des témoignages pourrait amener un nouveau dépôt de plainte.

Entre Noël et le jour de l’an, vous reprendrez bien une petite indigestion ? Le jeudi 30 décembre, M6 proposera la finale de la dixième édition du Meilleur Pâtissier. Lors de cette ultime étape, trois candidats tenteront de s’emparer du titre tant convoité, le tout en étant jugé par le redoutable Christophe Michalak. Les fêtes seront à l’honneur puisque les trois concurrents s’affronteront sur des créations autour des pulls de Noël, des boules à neige et du sapin de Noël.