Les fictions policières, une recette indémodable. France 2 en a apporté la preuve une fois de plus ce vendredi avec Coups de sang, un téléfilm porté par Michèle Bernier et David Kammenos. La comédienne et le comédien, qui s’étaient déjà donné la réplique il y a quatre ans pour Meurtres à Orléans, ont attiré 4,98 millions de téléspectateurs et téléspectatrices, soit 24,2 % du public, selon des chiffres Médiamétrie publiés par Puremédias. Cet unitaire est leader des audiences.

Derrière, on retrouve Camille Combal sur TF1. L’animateur a mis un point final à la onzième saison de Danse avec les stars la semaine dernière mais il continue de truster le petit écran le vendredi soir grâce à Camille et Images, son divertissement qui mélange zapping et bêtisier. Le programme, dans lequel étaient notamment invités Michou, Matt Pokora et Nolwenn Leroy, a été regardé par 3,31 millions de personnes, soit 15,6 % de part de marché.

Bon score pour M6

Stéphane Plaza pose ses cartons sur la troisième marche du podium grâce à un nouvel épisode de Maison à vendre. Au total, 2,15 millions de curieux ont écouté les conseils de l’agent immobilier sur M6 pour une part d’audience de 11,1 % sur l’ensemble du public.

France 3 arrive en quatrième position avec la première soirée du Téléthon, animée par Sophie Davant et Cyril Féraud avec Soprano, le parrain de cette édition, à leurs côtés. L’émission, qui s’est terminée à 00h30, a été suivie par 692.000 Françaises et Français, soit 4,7 % de part d’audience. L’an dernier, le programme avait été regardé par 799.000 personnes.

À noter que TMC diffusait One night with Adele, le concert événement que donnait la chanteuse britannique​ pour lancer son grand retour, accompagné d’une interview menée par Oprah Winfrey. Le show signe un joli score avec 568.000 fans devant leur poste de télé, soit 2,9 % de part de marché.