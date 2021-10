Les semaines se suivent et se ressemblent pour France 2. La chaîne s’est classée une nouvelle fois leader des audiences vendredi soir grâce à la tornade Capitaine Marleau qui n’a laissé que des miettes à ses concurrentes. Le vingt-cinquième épisode, dans lequel jouaient Nolwenn Leroy et Bénabar, a attiré 6,20 millions de téléspectateurs et téléspectatrices, soit 31 % de part de marché selon des chiffres Médiamétrie relayés par Puremédias.

Les excellents résultats de Capitaine Marleau permettent à Un si grand soleil de profiter de son succès. Les fans de la série avec Corinne Masiero attendaient visiblement avec impatience que leur épisode démarre puisque tout le monde s’est branché sur France 2 avec un peu d’avance. Mécaniquement, le feuilleton quotidien réalise alors son record historique en audience et en part d’audience avec 4,6 millions de personnes en moyenne et 21,8 % de part de marché sur l’ensemble du public, d’après un communiqué de la chaîne.

M6 et France 3 au coude-à-coude

TF1 occupe la deuxième place des audiences grâce au nouveau numéro de Danse avec les stars. L’émission animée par Camille Combal a gagné 200.000 curieux par rapport à la semaine dernière et a pu compter sur 3,56 millions de fidèles, pour une part de marché de 18,7 %.

Comme à son habitude, M6 arrive sur la troisième marche du podium avec la fin de la saison 18 de NCIS. Les deux premiers épisodes ont réuni en moyenne 1,78 million de personnes, soit 9 % du public. France 3 n’est pas bien loin grâce au film Da Vinci Code de Ron Howard : 1,65 million de cinéphiles, soit 9,1 % de part d’audience, se sont branchés sur la chaîne.