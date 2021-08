C’est ce que l’on appelle un retour gagnant. Vendredi soir, France 2 programmait le lancement de la neuvième saison de Candice Renoir. La fiction, tournée à Sète et portée par Cécile Bois, s’est largement placée en tête des audiences avec 5,22 millions de fans devant leur poste, soit 27,8 % du public. L’an dernier, le premier épisode inédit de la saison 8 avait enregistré un score inférieur avec 4,44 millions de fidèles, soit 20,2 % de part d’audience, rappellent nos confrères de Puremédias.

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve TF1 et son nouveau divertissement Game of Talents. L’émission, présentée comme « spectaculaire et poétique » par son animateur Jarry, a suscité la curiosité de 2,40 millions de téléspectateurs et téléspectatrices, soit 14 % de part de marché. La semaine prochaine, un nouveau numéro du programme verra s’affronter Sylvie Tellier, Michou et Booder contre Laëtitia Milot, Philippe Candeloro et Lola Dubini.

NCIS au-dessus des deux millions de fidèles

La saison 18 de NCIS, quant à elle, continuait sa diffusion sur M6. Même masqués en raison de l’intégration de la pandémie du Covid-19 au scénario, les héros ont attiré 2,13 millions de personnes, soit 11,1 % de part d’audience.

Au pied du podium, France 3 a conquis 1,33 million de nostalgiques, soit 7,5 % du public, avec la rediffusion de son documentaire La télé des années 90. Un score en baisse de 100.000 personnes par rapport à la semaine dernière.