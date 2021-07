Il y avait du monde pour réviser son Code de la route. Vitesse maximale autorisée, coût d’une infraction, les téléspectateurs et téléspectatrices de TF1 sont désormais au taquet avant de prendre la route des vacances grâce au Grand Quiz diffusé ce vendredi soir. Pour son premier prime sur la chaîne, Hélène Mannarino a conquis 3,47 millions de personnes, soit 21,6 % de part d’audience selon des chiffres Médiamétrie communiqués par Puremédias.

Grâce à ce jeu de culture générale, TF1 se classe leader devant France 2 et Les petits meurtres d’Agatha Christie. Avec la rediffusion de Meurtre au champagne, un épisode diffusé pour la première fois le 5 avril 2013, la chaîne est parvenue à séduire 2,96 millions de fidèles, soit 16,7 % de part de marché.

Quatre millions de curieux pour les JO

France 3, elle aussi, misait sur une rediffusion pour cette soirée. Le documentaire Les Vieilles Canailles, histoire d’un concert mythique, qui retraçait l’histoire d’amitié de Jacques Dutronc, Eddy Mitchell et Johnny Hallyday, a conquis 1,82 million de fans, soit 10,4 % du public.

Plus tôt dans la journée, France 2 retransmettait la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo. Le défilé des athlètes, l’embrasement de la vasque olympique et le spectacle de drones a été regardé par quatre millions de personnes, soit une part d’audience de 37,7 %. Présentée par Alexandre Boyon, Thierry Marx et Églantine Eméyé, l’émission diffusée à partir de 12h35 a même enregistré un pic à 4,8 millions de curieux.