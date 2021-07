C’est dans les vieux pots que l’on fait les meilleures soupes… et les plus belles audiences. France 2 a prouvé la véracité de cet adage une fois encore vendredi soir avec Les petits meurtres d'Agatha Christie. La chaîne publique proposait la rediffusion d’un épisode de la deuxième saison de la série, vu à l’antenne pour la première fois le 3 octobre 2014. Quasiment sept ans plus tard, la fiction n’a pas pris une ride : 2,98 millions de personnes en moyenne ont suivi les aventures de Saïd Amadis et Anne Canovas, soit 17,1 % de part d’audience selon des données Médiamétrie communiquées par Puremédias.

En deuxième position, on retrouve un nouvel épisode, inédit celui-ci, des Touristes. L’émission présentée par Arthur emmenait six personnalités (dont Booder, Cartman et Iris Mittenaere) en Haute-Savoie dans un lycée agricole. Cette « mission agriculteurs » a été regardée par 2,77 millions de téléspectateurs et téléspectatrices, soit 16,1 % de part de marché sur TF1.

Arte au-dessus du million

France 3 se place sur la troisième marche du podium grâce à 70 ans de duos comiques, un documentaire consacré notamment à Kad Merad et Olivier Baroux, Les Vamps ou encore Omar et Fred. 2,19 millions de Françaises et de Français ont regardé le programme, soit 13,5 % du public. Un score supérieur à celui de M6 qui n’a attiré que 1,49 million de sériephiles grâce à NCIS, soit 8,7 % de part d’audience.

Arte parvient à tirer son épingle du jeu grâce à une fiction allemande. La chaîne diffusait Justice pour Nadine, un épisode tiré de la série de téléfilms Toute la vérité. L’enquête menée par la commissaire Judith Mogn et son collègue Freddy Breyer a captivé 1,2 million de personnes, soit 6,8 % du public.