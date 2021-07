Lors de l’Euro 2021, le combat ne se joue pas que sur la pelouse. En interne, le match des audiences fait rage entre les chaînes de télévision. A ce petit jeu, M6 est sortie victorieuse vendredi soir. La chaîne diffusait le quart de finale entre la Belgique et l'Italie et a pu compter sur 5,99 millions de personnes, soit 30,5 % de part de marché selon des chiffres Médiamétrie communiqués par Puremédias.

TF1, quant à elle, n’a pas eu la chance de voir son match programmé à 21 heures, moment de la journée où il y a plus de monde devant son poste. La chaîne enregistre toutefois un très bon score pour Suisse-Espagne, proposé à partir de 18 heures, notamment grâce à un suspens qui s’est étiré jusqu’à la séance de tirs au but. 4,60 millions de téléspectateurs et téléspectatrices, soit 21,8 % de part d’audience, ont regardé ce quart de finale.

Pour les JT, il n’y a pas match

Si personne ne devait être serein sur le terrain du stade de Saint-Pétersbourg, c’était probablement la même chose dans les couloirs de la tour TF1. En raison de la prolongation de Suisse-Espagne, Anne-Claire Coudray n’a pu présenter qu’une version très raccourcie de son journal télévisé. D’une durée de sept minutes seulement, le JT express de la soirée a tout de même été suivi par 4,99 millions de fidèles, soit 26,4 % de part de marché.

Le ballon rond, ce n’est pas pour tout le monde. Celles et ceux qui avaient envie de recevoir leur dose d’informations quotidiennes se sont donc rapatriés sur France 2. Le 20 Heures de Laurent Delahousse, lui, s’est déroulé dans des conditions normales et a fait le plein d’audience. 4,80 millions de personnes, soit 26 % du public, ont préféré regarder les infos sur la chaîne du service public. Un score en hausse de 300.000 personnes par rapport à la veille.