Lucie face à Denis Brogniart dans « Koh-Lanta : les armes secrètes » — Capture d'écran/TF1

Peut-on faire plus stable que les audiences de Koh-Lanta ? L’avant-dernier épisode de la saison des Armes secrètes diffusé ce vendredi a enregistré exactement le même score que la semaine dernière. Au total, 5,60 millions de fidèles ont suivi l’épreuve de l’orientation opposant Laure, Maxine, Lucie, Arnaud et Jonathan, soit 26,1 % du public selon les données Médiamétrie communiquées par Puremédias. Vendredi prochain, ce sera l’heure de la finale de cette édition et de la révélation du gagnant ou de la gagnante qui va avec.

En deuxième position, on retrouve les deux nouveaux épisodes inédits de la série Astrid et Raphaëlle. La fiction de France 2 continue de séduire ses fans et accuse une très légère baisse d’audience en une semaine. Ce vendredi, 4,78 millions de personnes ont regardé la suite des aventures des deux héroïnes, soit 21,2 % de part de marché. Un score en recul de seulement 70.000 téléspectateurs et téléspectatrices par rapport au lancement de la deuxième saison.

Laury Thilleman au coude-à-coude avec M6

M6 reprend sa place sur la troisième marche du podium grâce à la série américaine Bull, dont les chiffres sont en hausse. 1,75 million de sériephiles, soit 7,8 % du public, se sont branchés devant les péripéties du psychologue incarné par Michael Weatherly.

France 3, quant à elle, se retrouve en quatrième position des audiences avec un nouveau numéro de son émission Allez viens, je t’emmène consacrée cette fois-ci au music-hall. Le programme présenté par Laury Thilleman​ a conquis 1,69 million de personnes, soit 8,2 % de part d’audience.