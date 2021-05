Denis Brogniart face à « Astrid et Raphaëlle », un beau combat de télé — ALP/TF1/Starface/Nathalie GUYON

Au bout d’une trentaine de jours de compétition, les aventuriers de Koh-Lanta ne sont plus tout à fait en forme, mais ce n’est pas le cas des audiences du jeu de TF1. Vendredi soir, le onzième épisode des Armes secrètes a été regardé par 5,60 millions de fidèles, soit 26 % du public selon des chiffres Médiamétrie publiés par Puremédias. À l’approche de la finale, l’émission est en hausse d’environ 250.000 personnes par rapport à la semaine dernière.

Face aux paysages paradisiaques de la Polynésie, France 2 lançait la deuxième saison d’Astrid et Raphaëlle. En moyenne, 4,85 millions de téléspectateurs et téléspectatrices ont suivi les deux premiers épisodes, soit 21,3 % de part de marché, signant un excellent retour pour cette fiction portée par Sara Mortensen et Lola Dewaere. À titre de comparaison, les deux derniers épisodes de la première saison, diffusés en plein milieu du premier confinement, avaient attiré cinq millions de personnes.

M comme Maison ne casse pas la baraque

Sur la troisième marche du podium, on retrouve du rugby. La finale de la Challenge Cup, opposant les Leicester Tigers à l’équipe de Montpellier, diffusée en direct sur France 3, a fait vibrer 1,86 million de fans du ballon ovale, soit 8,1 % de part d’audience.

Juste derrière, M6 doit se contenter d’un petit score pour Bull. Les deux épisodes inédits de la série américaine conduite par Michael Weatherly ont été regardés par 1,69 million de personnes, soit 7,4 % du public.

À noter que M comme Maison ne décolle toujours pas sur C8. Vendredi soir, 478.000 Françaises et Français, soit 2.2 % de part de marché, ont écouté les conseils déco et aménagement prodigués par Stéphane Thebaut, un chiffre loin des scores que pouvait enregistrer La maison France 5 il y a quelques mois encore.