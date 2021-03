Le match des audiences opposait « Koh-Lanta » aux César — ©A.ISSOCK/ALP/TF1/VILLARD/POOL/SIPA

Les Français et les Françaises avaient comme une envie d’évasion vendredi soir. Ou peut-être qu’ils et elles ressentaient l’envie irrépressible de découvrir la nouvelle saison de Koh-Lanta et toutes ses nouvelles règles. Comme on les comprend !

Le premier épisode des « Armes secrètes » a attiré 5,74 millions de personnes, soit 27,2 % du public selon des chiffres Médiamétrie publiés par Puremédias. Il s’agit du meilleur score pour le lancement d’une édition depuis Koh-Lanta : Cambodge, diffusée en mars 2017. À noter qu’il s’agit du meilleur lancement historique (oui oui, depuis 2001) sur la cible des 15-34 ans avec 55 % de part de marché.

Record de la pire audience pour les César

Sonia Rolland et Béatrice de la Boulaye reprennent du poil de la bête. Les deux actrices faisaient face aux Enfoirés la semaine dernière, ce qui leur a coûté quelques téléspectateurs et téléspectatrices en moins. Ce vendredi, 3,72 millions de fidèles étaient branchés sur France 2 devant Tropiques Criminels, soit 15,4 % de part de marché.

M6 arrive sur la troisième marche du podium avec NCIS. Les deux premiers épisodes de la soirée ont été regardés par 2,82 millions de personnes, soit 11,4 % du public. C’est mieux que le documentaire consacré à Mike Brant proposé par France 3. L’étoile filante a intéressé 2,22 millions de fans, pour une part d’audience de 9,7 %.

La soirée a également été marquée par la diffusion de la 46e édition des César sur Canal +. L’année noire pour le cinéma s’est transposée à la cérémonie puisqu’elle n’a été suivie que par 1.643.000 personnes, soit 9,1 % du public. Il s’agit du pire score de l’histoire récente du programme, dépassant le triste record de 2019 (établi à 1.646.000 cinéphiles pour une part d’audience de 9,6 %).