Sonia Rolland et Béatrice de la Boulaye ont repris du service — ©Sylvie Castioni/Best Image

Sonia Rolland et Béatrice de la Boulaye au-dessus des nuages. Les deux comédiennes faisaient leur grand retour sur France 2 ce vendredi soir avec la deuxième saison de Tropiques Criminels. Le sable fin, le beau temps et la femme morte retrouvée dans une piscine, tous les ingrédients étaient réunis pour attirer le public. En moyenne, 4,38 millions de personnes (soit 19,8 % du public selon des chiffres Médiamétrie publiés par Puremédias) ont regardé les deux premiers épisodes de la série.

Face aux splendides paysages de la Martinique, Arthur et ses Touristes n’ont pas fait le poids. Inès Reg, Chris Marques et Cartman, entre autres, suivaient une formation accélérée dans une école hôtelière sur TF1. Leurs exploits en cuisine et en salle ont trouvé leur public puisque 3,25 millions de téléspectateurs et téléspectatrices ont suivi la première partie de l’émission, pour une part d’audience de 14,7 %.

Arte au-dessus du million

Comme à son habitude, M6 se retrouve à la troisième marche du podium grâce à la série NCIS. Les deux premiers épisodes de la soirée ont convaincu 2,66 millions de fidèles, soit 11,8 % de part d’audience. C’est bien plus que France 3, qui n’a visiblement pas attiré le public avec son hommage à Charles Trenet. Le documentaire Charles Trenet, l’enchanteur a été regardé par 1,58 million de fans, pour une part de marché de 7,4 %.

Du côté des autres chaînes, Arte rafle la mise en étant la seule chaîne à dépasser le million de téléspectateurs et téléspectatrices. Le téléfilm Dévoilées, à propos du rapport au terrorisme de trois femmes et interprété par Marthe Keller, Julie Gayet​ et Lola Créton, a convaincu 1,04 million de personnes, soit 4,5 % de part de marché.