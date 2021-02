Les stars masculines de la deuxième édition de « Stars à nu » — Laurent VU/TF1

Nouvelle époque, nouveau casting, mais toujours le même public pour Les petits meurtres d’Agatha Christie. Lancée la semaine dernière, la troisième saison de la série de France 2 continue d’enterrer la concurrence. Ce vendredi, le deuxième épisode a été regardé par 5,29 millions de fidèles, soit 22,8 % du public selon des chiffres Médiamétrie publiés par Puremédias. En une semaine, 400.000 téléspectateurs et téléspectatrices ont été égarés.

TF1 se place sur la deuxième marche du podium grâce au premier numéro de la deuxième saison de Stars à nu. L’émission présentée par Alessandra Sublet dans laquelle sept célébrités masculines mettaient en lumière le dépistage précoce du cancer du côlon a convaincu 3,28 millions de personnes, soit 13,8 % de part d’audience. Un bon score qui est toutefois en baisse par rapport au lancement de la saison dernière, qui avait attiré 340.000 curieux supplémentaires.

M6 arrive encore et toujours à la troisième place des audiences du vendredi avec la série NCIS. Les deux épisodes de la soirée ont séduit 2,72 millions de Français, soit 11,8 % du public. W9, quant à elle, est en tête des audiences des chaînes de la TNT grâce à un numéro inédit d’Enquête d’action. L’émission, consacrée à la « sécurité à Paris », proposait une plongée « dans les entrailles de la capitale » et a réuni 857.000 téléspectateurs et téléspectatrices, soit 3,9 % du public.