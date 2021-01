La télévision bat des records en 2020

Un télécommande devant un écran de télévision qui grésille. — SAUTIER PHILIPPE/SIPA

Un record historique ! Face à la crise sanitaire sans précédent, les Français ont passé en moyenne 3h58 devant la télévision, soit dix-huit minutes de plus qu’en 2019, selon l’étude TV annuelle publiée ce mercredi par Médiamétrie, qui cumule la télévision linéaire et le replay. « Tout en s’adaptant aux contraintes imposées par la situation, les chaînes de télévision ont inventé, créé des concepts qui ont trouvé et séduit un public en quête d’évasion », analyse Laurence Deléchapt, directrice du département télévision de Médiamétrie.

Cette durée d’écoute historique est liée à la fois à une augmentation du nombre de téléspectateurs quotidiens qui s’élève à 44,3 millions de téléspectateurs en 2020, soit 8 % de plus qu’en 2019, mais aussi au temps consacré par chacun à regarder la télévision (+3 % vs 2019). Tous les publics sont concernés par cette hausse et en tout premier lieu les CSP + qui ont passé 34 minutes de plus chaque jour devant leur petit écran, ou encore les jeunes de 15 à 34 ans (+14 minutes).

Des chiffres corrélés aux confinements

4h29 au quotidien en mars, 4h40 – un record – en avril, 4h25 en novembre, et 4h11 en décembre. Les chiffres sont évidemment corrélés avec les confinements et autres couvre-feux mis en place, mais comme le remarque Laurence Deléchapt « la durée d’écoute s’est maintenue à un niveau supérieur à 2019 tout au long de l’année ».

Les Français, demandeurs d’actualité

L’augmentation de la durée d’écoute de la télévision a largement été portée par le direct qui a progressé de vingt-deux minutes en un an. Les Français ont été particulièrement demandeurs d’actualité : les journaux télé ont fédéré quelque 21,2 millions de téléspectateurs chaque soir et les chaînes d’information, 16,7 millions de téléspectateurs quotidiens, qui gagnent chacune 4 millions de téléspectateurs par rapport à l’an passé.

La télévision a également su réunir les Français en les divertissant avec des grandes sagas comme Harry Potter ou James Bond, des films de patrimoine comme Le Gendarme se marie pourtant multidiffusés, ou des formats inédits adaptés comme Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac sur M6 qui a perduré au-delà du confinement.

Ce retour en force de la petite lucarne n’a pas pénalisé la consommation SVoD. 8,3 millions de Français ont regardé chaque jour un programme en SVoD quel que soit l’écran. Et cette consommation à la demande représente en moyenne vingt-six minutes et trente secondes de durée d’écoute quotidienne tous écrans confondus.