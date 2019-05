Kad Merad et Dany Boon dans "Bienvenue chez les Ch'tis" — DR

Dany Boon et Kad Merad plus forts qu’Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse. Dimanche soir, c’était deux salles, deux ambiances sur les deux premières chaînes de France. Du côté de TF1, Bienvenue chez les Ch’tis, le film de Dany Boon aux 20 millions d’entrées au box-office, s’est placé en tête des audiences. 6,64 millions de téléspectateurs ont assisté aux péripéties de Kad Merad, soit 31,3 % du public. Ce sont deux millions de personnes en moins par rapport à la précédente rediffusion en janvier 2017.

Avant la retransmission du film de Dany Boon, TF1 a mobilisé son antenne pour une édition spéciale consacrée aux élections européennes. Avec 5,62 millions de citoyens devant leur poste (soit 24,7 % du public), la première chaîne de France a clairement distancé son principal concurrent, France 2.

La soirée électorale de France 2 suivie

En face, la chaîne publique a tout de même réalisé un joli score avec sa soirée électorale qui s’est prolongée jusqu’à 22h30. L’édition spéciale présentée par Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse a rassemblé 3,43 millions de téléspectateurs, soit 15,2 % de part d’audience.

Du côté des chaînes de la TNT, TFX devance ses concurrentes avec la rediffusion du long-métrage Matrix Revolutions, réalisé par Lana et Lilly Wachowski, a attiré 728.000 personnes, soit 3,3 % du public.