Julien Clerc, Jenifer, Mika et Soprano sont les coachs de la saison 8 de «The Voice». — Etienne Jeanneret / Bureau233

Samedi soir, pour sa huitième émission de la saison, The Voice introduisait les K.O., une épreuve 100 % française, et le public était au rendez-vous. Vous étiez en effet 4,65 millions de téléspectateurs devant TF1 pour voir Jenifer faire ses choix, soit une part de marché de 24,9 % et 500.000 personnes de plus que la semaine dernière. France 2 est deuxième des audiences avec une rediffusion de sa série Commissaire Magellan et 3 millions de téléspectateurs pour 15 % de part de marché.

Une contre-performance pour Patrick Sabatier

Soirée spéciale Sidaction sur France 2 avec Les 40 ans de Starmania, les stars chantent pour le Sidaction, une émission présentée par Julian Bugier et centrée sur Line Renaud. Près de deux millions de Français, 1,87 million exactement, ont répondu présents pour 10,2 % de part d’audience. C’est mieux que l’année dernière et ses 1,2 million de téléspectateurs. Suivent la série MagGyver sur M6 (1,61 million, 8,2 % de PDA), le magazine Echappées belles sur France 5 (931.000, 4,6 % de PDA) et l’indéboulonnable Columbo sur TMC (540.000, 2,8 % de PDA).

A noter la contre-performance de Patrick Sabatier pour le deuxième numéro de son émission On se retrouve chez Sabatier, avec Frank Dubosc en invité. Seuls 387.000 téléspectateurs, soit 2 % de PDA, étaient devant C8. La première avec Cyril Hanouna avait dépassé le million de téléspectateurs, mais avait été diffusée un mercredi soir.