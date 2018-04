On sait ce que vous avez regardé à la télé en avril (et y a pas de quoi être fiers)

Corinne Masiero campe le «Capitaine Marleau» sur France 3. — Christophe BRACHET/FTV

Médiamétrie a révélé les audiences du mois d’avril pour l’ensemble des chaînes. On sait donc très précisément ce que vous avez regardé lors de ce mois d’avril ensoleillé. Dans l’ensemble, assez peu de surprises, plutôt une confirmation : vous n’aimez pas les nouveautés et vous savez compter jusqu’à trois.

Faisons le point. Premier bilan, TF1 reste, d’assez loin, la chaîne leader avec un poil plus de 20 % d’audience. C’est moins bien qu’en mars (toujours un bon mois pour la télé) mais mieux qu’en avril 2017. Derrière la Une, vous plébiscitez la 2 puis la 3. France 2 affiche 12,7 % d’audience (son pire mois d’avril historique…) et France 3 monte à 9,4 % d’audience (son meilleur mois d’avril depuis 2014). Viennent ensuite M6, France 5, C8 puis TMC.

Dans le détail, voici les programmes qui ont valu de forts succès aux chaînes.

Demain nous appartient et N’oubliez pas les paroles

TF1 a réussi l’exploit de dépasser trois fois dans le mois N’oubliez pas les paroles, sur France 2, grâce à son feuilleton de fin d’après-midi Demain nous appartient. Avec des audiences solides et en hausse légère mais continue, le soap de TF1 est en train de réussir son pari et pourrait s’installer comme un programme durable. Un futur classique.

De son côté, le jeu musical de France 2, emmené par Nagui, continue de régner presque sans partage sur les audiences de l’access prime time, l’une des rares satisfactions de France 2.

Candice Renoir et Section de recherches

Du côté des fictions, Section de Recherches continue d’être pleinement plébiscité par les téléspectateurs de TF1, devant Clem et Grey’s Anatomy, autres succès plus modérés. France 3 a, avec Candice Renoir, qui vient de repartir pour une sixième saison, son succès hebdo assuré du printemps.

The Voice et Nos terres inconnues

Les jeunes qui s’égosillent devant les mines réjouies de Zazie, Florent Pagny et consorts continuent de plaire aux téléspectateurs de TF1.The Voice est encore et toujours le divertissement roi du PAF.

France 2 tire son épingle du panier de crabes avec Nos terres inconnues, variante version terroir français de son émission de voyage avec une star. M6, qui a encore bien chuté en avril, voit Top Chef résister à l’érosion de ses audiences, tout comme Koh-Lanta sur TF1, deux jeux qui devraient squatter nos soirées quelques saisons encore.

Affaire conclue et Emmanuel Macron

Dans la case des incongruités, notons le succès durable de Affaire conclue, l’émission de chine en brocante de Sophie Davant qui sauve les après-midi de France 2 à elle seule.

Du côté de BFM TV, avril a été un très mauvais mois d’avril à cause… d’Emmanuel Macron. La chaîne est en recul de 1,2 point et chute à 2,5 % d’audience. Il faut dire que l’an dernier, avril avait été excellent pour la chaîne d’info en continu grâce à la campagne présidentielle et notamment le débat avec les onze candidats du premier tour. BFM sauve son mois d’avril 2018 grâce à… Emmanuel Macron. L’interview du président par Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel, ainsi qu’un documentaire inédit, toujours sur Emmanuel Macron, sont les deux meilleures audiences de la chaîne.

Capitaine Marleau et la ligue Europa

On a gardé le meilleur pour la fin. France 3 a réalisé cinq soirées au-dessus de 20 % d’audience avec des téléfilms policiers tels que Roches noires, Les mystères de la basilique, Commissaire Magellan et, bien sûr, Capitaine Marleau. Le retour de Corinne Masiero dans son rôle de Columbo du Nord a permis à France 3 de signer la meilleure audience de l’année pour une fiction, toutes chaînes confondues.

Enfin, W9 réussit un très beau mois d’avril avec 2,8 % d’audience grâce à la ligue Europa. Le bon parcours de l’Olympique de Marseille a bien aidé à intéresser les téléspectateurs à cette compétition de foot pour laquelle les chaînes ne se battent pas trop. D’ailleurs, SFR en récupère les droits à la rentrée, mais pourrait aussitôt les céder à W9.

Et les flops alors ?

Pour finir sur une note joyeuse, mentionnons les insuccès des Plus belles mariées, présenté par Karine Ferri sur TF1. Secrets d’histoire avec Stéphane Bern sur France 2 n’a plus jamais repassé la barre de deux millions de téléspectateurs. Pire, le retour de X-Files sur M6 avec une ultime saison intéresse moins d’un million de believers.