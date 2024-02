Ce jeudi à 21h10, France 2 diffuse une enquête accablante d’Envoyé spécial sur Gérard Miller, un mois après les premières révélations publiées dans le magazine Elle, fin janvier. Le psychanalyste est actuellement visé par une accumulation d’accusations de violences sexuelles, qu’il conteste. Plusieurs plaintes ont été déposées contre lui et une enquête a été ouverte par le parquet de Paris après des accusations de « viols et agressions sexuelles, parfois sur victimes mineures ».

Trois victimes présumées de Gérard Miller prennent la parole ce soir sur France Télévisions. Il y a notamment Charlotte (tous les prénoms ont été changés), l’une des premières femmes à avoir porté plainte contre le thérapeute. Elle l’accuse de l’avoir agressée sexuellement il y a vingt-deux ans, lorsqu’elle avait 14 ans. Dans ce reportage d’une trentaine de minutes, que nous avons pu visionner, les réalisatrices Chloé Vienne et Lucie Remy mettent également en lumière des similitudes entre les nombreux témoignages recueillis.

« Il faisait son marché dans le public »

« Je sortais du lycée avec ma meilleure amie. En passant devant le Moulin Rouge, il y avait l’émission de Laurent Ruquier et ils avaient besoin de public », explique Charlotte lors de son dépôt de plainte. Elle poursuit : « Gérard Miller s’est arrêté plus particulièrement sur moi et cette amie. Il nous a emmenées dans sa loge, je n’ai pas senti de risques en fait, pour moi c’est un personnage public, quelqu’un d’intéressant. Et puis quelques jours plus tard, il me rappelle et me dit "passe à mon bureau, on ira déjeuner ensuite". »

Mathilde, qui témoigne également dans Envoyé spécial, a aussi fait la rencontre de Gérard Miller sur un plateau télé, en 2004. Elle avait 19 ans et assistait au tournage d’On a tout essayé, où le thérapeute siégeait régulièrement parmi les chroniqueurs. « On est dans le public et à la fin de l’émission je voulais lui demander un autographe pour mon père, pour lui faire une blague. Il me fait cet autographe et ensuite il me propose d’aller voir un spectacle au palais des glaces, qu’il produit », raconte-t-elle.

Dans le cadre de leur enquête, Chloé Vienne et Lucie Remy ont interrogé 80 collaborateurs de l’émission ayant côtoyé Gérard Miller. « Ils dressent le portrait d’un chroniqueur très méthodique dans son approche des jeunes femmes », précise la voix off. « Gérard bombait le torse au début du tournage. Il faisait le tour du public, un peu avec une attitude de coq », décrit l’un des témoins anonymes. Et plus d’une vingtaine expliquent que le chroniqueur « faisait son marché dans le public » en y abordant des jeunes femmes.

« Un mode opératoire » et « une sérialité »

Une cinquantaine de femmes mettent en cause le psychanalyste de 75 ans, souvent bien plus jeunes que lui (et pour certaines alors mineures), pour des faits allant du comportement déplacé au viol. « On a recensé 4 viols présumés dont 2 sur mineur et 18 agressions sexuelles présumées, dévoilent les journalistes de Elle dans le reportage sur France 2. Tout le reste, ce sont des éléments de contexte : des propositions, des invitations à son domicile, des séances d’hypnose où les filles se sont senties mal à l’aise et sont parties en catastrophe. Pour nous, ça dessinait un mode opératoire et ça montrait une sérialité. »

De son côté, Gérard Miller nie les faits qui lui sont reprochés. « Je me suis toujours assuré du consentement des femmes que je pouvais fréquenter et récuse de la façon la plus catégorique qui soit toute agression sexuelle, et, à plus forte raison, tout viol », a-t-il déclaré dans un communiqué sur les réseaux sociaux le 7 février.

L’hypnose au cœur des témoignages

Plusieurs femmes affirment que les agressions ont eu lieu lors de séances d’hypnose avec Gérard Miller. C’est le cas de Mathilde mais aussi de Romane, la troisième femme à prendre la parole dans ce reportage. Jeune étudiante en journalisme, elle se rend chez le psychanalyste (alors professeur dans sa fac) avec une amie, pour l’interviewer dans le cadre de leurs études. Une fois l’entretien fini, il leur propose de « faire un test d’hypnose chez lui ».

« Finalement ma copine a dû rentrer et nous nous sommes retrouvés tous les deux chez lui, se remémore-t-elle. Il m’a dit de m’allonger sur le lit. J’étais gênée mais voyant l’aspect thérapeutique du truc, j’ai joué le jeu. Il m’a dit de fermer les yeux et de m’imaginer sur le sable. Puis au fur et à mesure de son récit, il me caressait tout le corps, bien que je répondais à des questions sur ma famille, mes études, des questions très personnelles. Je lui déballais ma vie. De fil en aiguille il m’a demandé d’enlever mon pantalon. »

Gérard Miller, lui, affirme n’avoir « jamais pratiqué l’hypnose ni dans [son] bureau, avec des patients, ni plus généralement à [son] domicile. Jamais », comme le rapporte France 2. Il ajoute : « Il s’agissait toujours de simples conversations et moments ludiques. Celui ou celle qui acceptait de s’y livrer n’était absolument pas hypnotisé et restait parfaitement conscient, pouvant interrompre le jeu lui-même à tout instant. »