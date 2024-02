NRJ 12 tente le tout pour le tout en recrutant Keen’V

Alors que l’Arcom pourrait retirer son agrément à NRJ12 en 2025, la chaîne détenue par Jean-Paul Baudecroux a annoncé, ce mardi, avoir recruté Keen’V. Le chanteur animera « The Song », qui devrait débuter au printemps.

Pas davantage de détails de la part de la 12 si ce n’est que l’émission produite par Tooco sera « une production originale à l’image de l’artiste : des quiz, des hits et de la bonne humeur, avec un soupçon de folie et des surprises. » Reste à savoir comment s’articulera sa diffusion au milieu d’une grille consacrée principalement à la rediffusion de sitcoms américaines (Modern Family, The Big Bang Theory, Mon Oncle Charlie…).

Des difficultés à se renouveler

Si la chaîne assure que « The Song » « renforce le positionnement déjà amorcé de la chaîne », la 12 n’a pourtant pas lancé beaucoup de programmes originaux ces dernières années. Pire, les départs de Matthieu Delormeau et de Jean-Marc Morandini, conjugués à l’arrêt des « Anges », sa série de téléréalité phare, ont été autant de coups durs pour NRJ 12. L’arrivée de Keen’V et de ce nouveau jeu télé aura donc la lourde tâche de faire passer la chaîne dans une nouvelle ère.