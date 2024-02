Lorsqu’elle regarde dans le rétro, Estelle dit « ne regretter pour rien au monde de s’être lancée ». A 27 ans, cela fait déjà sept années que cette habitante de la région nantaise sillonne les routes de France avec son imposant camion. A partir de ce jeudi soir, cette jeune femme d’1m58 fera un stop sur les petits écrans puisqu’elle participe à l’émission à succès Les Reines de la route, qui revient sur 6ter pour une quatrième saison. L’occasion de mettre la lumière sur le quotidien des 5 % de femmes qui évoluent dans ce secteur encore très masculin.

Une réalité qui a bien failli dissuader Estelle d’y faire sa place. « Après plusieurs petits jobs de serveuse, j’en ai eu marre des horaires, du salaire, donc j’ai voulu chercher autre chose », raconte la jeune femme. Jusqu’à ce que son père, conducteur de poids lourd qui l’emmenait parfois avec lui sur la route pendant les vacances scolaires, lui souffle cette drôle d’idée. « Un jour, il m’a dit "et si tu faisais comme moi ?" Là, je l’ai regardé et je lui ai dit "mais c’est un métier d’homme !". Jamais je ne me serais imaginée au volant d’un 44 tonnes. Pour moi, je n’avais pas ma place et finalement, plusieurs années plus tard, je suis là en train d’essayer de casser le cliché ! »

« Pas de patron qui nous surveille »

Car cette « grande solitaire », comme elle se définit, a vite pris le pli. Après avoir passé ses permis C et CE, la voilà seule aux manettes à gérer ses trajets et livraisons pour divers chantiers de construction au volant de sa remorque-plateau. « Il a fallu se faire l’expérience sur le terrain, se rappelle Estelle. Les débuts c’est très stressant, on passe d’une petite voiture type 206 à un véhicule de plus de 16 mètres de long. C’est compliqué car ce n’est plus les plots de la formation, c’est des vrais poteaux, des portails, toutes sortes d’obstacles que l’on trouve sur la route. » Sans compter la marchandise dont elle a la charge. « Dans l’émission, on me voit transporter des murs en béton, un bel exemple de charge haute où le lancer de sangles est sympa !, sourit-elle. Comme je ne suis pas très grande, il faut parfois que je m’y reprenne à plusieurs fois »

Mais pas de quoi décourager cette amatrice de chant, qui aime « écouter des podcasts », mais aussi « se retrouver dans le silence, pour réfléchir » lors des longs trajets. « Ce qui me plaît, ce sont les responsabilités, l’autonomie et la liberté. On est tout seul dans le camion, il n’y a pas de patron qui nous surveille. On a un téléphone, on est localisé mais on s’organise comme on veut pour que le travail soit fait ! » Un métier tellement passion qu’elle ne voit « aucun inconvénient », si ce n’est « les sanitaires, qui ne sont parfois pas très bien adaptés pour les femmes. »

Les propos sexistes ? « Rare, mais ça arrive »

Selon Estelle, elles sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans la profession « pourtant toujours pas assez valorisée à l’école ». Même si elles restent largement minoritaires, les femmes seraient de moins en moins stigmatisées. « Les propos sexistes ou vieillots, c’est rare mais ça arrive, admet Estelle. Ces personnes-là, c’est dommage pour elles, je plains leur mère, leur femme et leurs enfants, c’est tout ! Moi, je fais mon travail, donc il n’y a pas de raison de me critiquer… »

Jeudi, la jeune femme espère obtenir « l’indulgence » de sa patronne et pouvoir regarder le premier épisode de l’émission depuis son canapé, en Loire-Atlantique. Mais difficile de s’en assurer puisque Estelle, qui n’a « ni mari ni enfants », est amenée à découcher une, deux, voire trois fois par semaine. Pour cela, elle a décoré son camion de fausses plantes et d’objets « zen » qui la font se sentir comme chez elle. « Tous les jours c’est Carpe diem, je vis mission par mission, résume-t-elle. En fait, je sais quand je pars, mais jamais quand je rentre. »