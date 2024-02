Double annonce autour de « LOL : qui rit, sort ! »

On n’a pas fini de rigoler. A peine les derniers épisodes de la saison 4 publiés, Prime Video annonce déjà une saison cinq de « LOL : qui rit, sort ! » et un nouveau spin-off à son programme humoristique au casting 5 étoiles. Très suivie, l’émission fait le bonheur de Thomas Dubois, directeur des productions originales pour Prime Video en France, interrogé par nos confrères du Figaro. Qui parle même de franchise.

Un spin-off « LOL : IRL »

Ce n’est pas la première fois que la plateforme de VOD décline son concept rigolo : à l’interdiction de rire, était venue s’ajouter celle de crier dans l’édition spéciale Halloween « LOL : qui crie sort ! », diffusée l’an dernier. Nommé « LOL : IRL » (in real life, dans la vraie vie), ce petit frère télévisuel devrait emmener la bande formée autour de Philippe Lacheau à l’extérieur des studios, si l’on en croit Thomas Dubois.

« Cette règle efficace, qui est de ne pas rire, ne va plus avoir lieu uniquement dans un lieu fermé, qui est le plateau dans lequel on tourne à chaque fois, mais dans la vraie vie, annonce le directeur des productions originales pour Prime Video en France. On est en train de définir quels vont être les lieux dans lesquels ça va se passer […]. Les personnalités vont jouer dans un cadre où elles ne seront plus seules. »

Disponible en ligne depuis le 16 février, la saison 4 de « LOL » a fait fort en réunissant un cocktail explosif de personnalités du cinéma (Jean-Pascal Zadi, Marina Foïs, Audrey Lamy, Alison Wheeler…), les youtubeurs McFly et Carlito ainsi que des humoristes (Redouane Bougheraba, Jérôme Commandeur…). Apparemment, les équipes de la production sont déjà à pied d’œuvre pour rééditer l’exploit.

Le cast « est en train de se former naturellement », confirme Thomas Dubois qui n’exclut pas d’ajouter de nouveaux interdits à ses invités. Et peut-être élever encore les enjeux ? Cette année, le vainqueur remportait 150.000 euros pour l’association de son choix, au lieu de 50.000 euros les éditions précédentes. Et ça, c’est pas une blague.