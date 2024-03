Vous êtes prêt pour la grande soirée des Enfoirés ? L’édition 2024 est diffusée vendredi à 21h10 sur TF1, florilège des meilleurs moments des concerts tournés en janvier à l’Arkéa de Bordeaux. Cette année, près de 50 artistes se sont mobilisés en faveur des Restos du cœur, autour de la thématique « On a 35 ans » (la première tournée a été organisée en 1989).

Les téléspectateurs retrouveront des piliers des Enfoirés : Patrick Bruel, Zazie, Jean-Louis Aubert, Michèle Laroque, Julien Clerc… Des habitués comme Mimie Mathy ou encore Gérard Jugnot et Christophe Maé n’ont quant à eux pas pu répondre présents. Un vent frais soufflera aussi sur la soirée car quatre petits nouveaux intégreront la troupe : Santa, Gaëtan Roussel, Ycare et Claudia Tagbo.

« Jusqu’au dernier »

Parmi ces nouvelles recrues, il y a donc la chanteuse du groupe Hyphen Hyphen qui vole en solo depuis 2023 avec la sortie de son EP 999. « Mon cœur en plus dans les restos !, s’est réjouie Santa sur Instagram, en janvier. C’est avec beaucoup de fierté que je rejoins la troupe des Enfoirés ! Je suis si joliment accueillie, je vais essayer d’œuvrer humblement auprès des bénévoles en chantant pour ceux qui n’ont plus rien, sans idéologie discours, ou baratin. »

Les trois autres nouvelles têtes sont la comédienne Claudia Tagbo et les artistes Gaëtan Roussel, chanteur de Louise Attaque (qui a sorti son 2e album solo Si tu as peur, n’aie pas peur de l’amour, l’an dernier) et Ycare. Découvert par le grand public en 2008 dans « Nouvelle Star », l’auteur-compositeur-interprète est aussi à l’origine du nouvel hymne des Enfoirés, Jusqu’au dernier, coécrit avec Patrick Bruel. « 35 ans déjà, qu’on nous dit "plus le droit d’avoir faim, d’avoir froid" », chante notamment Nolwenn Leroy dans le clip officiel qui met en lumière des images d’archives avec Coluche.

Parmi les programmes préférés des Français, Les Enfoirés ont réuni 8,1 millions de téléspectateurs sur TF1 l’an dernier, en légère hausse par rapport à l’édition 2022 (8 millions). Des audiences bien inférieures à celles de 2019 (8,9 millions de téléspectateurs), 2017 (10,1 millions), 2016 (11,6 millions) ou 2015 (11,4 millions), comme le notait l’AFP.

Rappelons que les recettes récoltées par ce spectacle viennent en aide aux plus démunis en leur offrant des repas. Pour un CD ou un DVD achetés, ce sont 17 repas offerts aux Restos du Cœur.