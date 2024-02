La finale de la saison 11 de la Star Academy, diffusée le samedi 3 février, a été marquée par un « incident » inédit : alors qu’il interprétait son tube Compliqué avec Pierre Garnier, le rappeur Dadju a fait interrompre la musique pour permettre au candidat d’interpréter son propre morceau !

Problème : même si certains téléspectateurs ont cru à une mise en scène, il n’en était rien et l’événement aurait fortement contrarié les producteurs du télécrochet, selon des confessions que Dadju a faites à la radio Mouv' et que rapporte BFMTV.

« Non, c’est mort, c’est interdit »

Le rappeur raconte ainsi avoir découvert la chanson de Pierre lors d’une séance de répétition au château de l’émission (situé à Dammarie-les-Lys, en région parisienne) : Dadju ayant proposé au futur gagnant de jouer « un truc qu’il avait composé », le candidat se met au piano. « J’ai surkiffé son truc, j’étais vraiment dedans », se souvient la vedette.

Il demande aussitôt à la production de Star Academy si Pierre Garnier peut chanter son titre lors de la finale, raconte BFMTV. « Directement, ils me disent " Non, c’est mort, c’est interdit. On n’a pas le droit de faire ça parce que ça peut prêter à confusion" », explique Dadju.

D’où sa décision d’interrompre le direct « pour que Pierre fasse sa chanson », a confirmé Dadju… avant de reconnaître que les producteurs de l’émission étaient assez mécontents du tour qu’il leur avait joué. « Ils sont venus me voir après. Ça ne s’est pas super bien passé, mais au final, tout le monde est content. Je pense que c’est bien ».

Ceux qu’on était, la fameuse chanson de Pierre Garnier, fait un véritable carton depuis sa sortie sur les plateformes de streaming et à la radio : selon un classement du top Singles du Syndicat national de l’édition phonographique (Snep) dévoilé ce lundi 19 février, elle s’est installée en tête du classement des singles les plus écoutés en France entre le 9 et le 16 février !