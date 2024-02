« Dans DALS, la compétition n’est pas que sur le parquet », rappelle Keiona

«C’est la première fois qu’une drag-queen participe à "Danse avec les stars". J’espère que ma présence va faire bouger les choses, les mentalités et faire découvrir le drag à plein de gens », prévient Keiona. Sacrée grande gagnante de la deuxième saison de « Drag Race France » l’été dernier sur France 2, l’artiste de 31 ans livrera ce vendredi sa première performance dans la compétition de TF1, aux bras de Maxime Dereymez. En tant que figure de la scène ballroom (regroupant principalement des personnes LGBT et/ou non-blanches, qui y trouvent un espace pour s’émanciper et exprimer leurs talents), elle s’impose comme la grande favorite de cette nouvelle saison.

Etre une icône de la scène ballroom, c’est un avantage pour participer à « Danse avec les stars » ?

Je dirais que je pars avec l’avantage du sens du rythme et du goût pour la compétition car la ballroom est un milieu supercompétitif. J’ai grandi avec les battles, c’est ce qui a construit ma carrière. Mais j’arrive aussi dans l’émission avec l’envie de m’amuser, d’apprendre. La scène ballroom est super fière de ce que je fais. J’en suis une représentante. J’utiliserais peut-être le voguing comme un joker pour me sauver de certaines situations, si jamais…

Dans « Drag Race France » vous étiez dans un environnement très queer. « Danse avec les stars » est un univers plus grand public et consensuel. Quelles sont vos attentes ou appréhensions ?

Je n’en ai pas forcément. Je sais, de par mon expérience sur les réseaux sociaux, qu’exister en tant que drag-queen ou en tant que personne queer n’est pas forcément chose facile au quotidien. L’exposition que va apporter l’émission sera très bonne, mais il y aura forcément un revers de médailles. Je suis préparée au fait que les gens ne soient pas forcément bienveillants parce que c’est ma troisième télé en trois ans [avec sa House of Revlon, elle a aussi terminé troisième de « Legendary » sur HBO Max]. Je sais ce que cela peut engendrer. Mais je suis très contente de participer à « Danse avec les stars » car j’ai une vraie communauté en France et à l’étranger. Je suis très suivie aux Etats-Unis et au Brésil et très encouragée pour ce que je fais.

Dans quel état d’esprit abordez-vous cette aventure ?

J’ai un mental de compétitrice ! Je sors d’une compétition avec plein de drag-queens toutes aussi talentueuses que les autres. « DALS » me fait un peu moins peur mais je reste sur mes gardes. Il y a une ancienne Miss France [Diane Leyre], une grande négociatrice d’antiquités [Caroline Margeridon], un rappeur légendaire [Black M], c’est-à-dire des personnalités très fortes, soutenues par de grosses communautés. La compétition n’est pas que sur le parquet.

Qui est votre adversaire le plus redoutable ?

Diane Leyre m’a l’air d’être une bonne danseuse. Je me méfie aussi de James Denton – il a le sex-appeal, il est très connu, adulé des femmes… La présence scénique, ça compte aussi. Dans ce casting, tout le monde a de super bonnes vibes. Il y a un bon esprit de groupe, une dynamique un peu boute-en-train. On est là pour s’amuser.

Quelle est la danse que vous attendez le plus de danser ? Et celle que vous redoutez ?

Ma réponse changera peut-être quand j’aurai commencé l’aventure. Celle que j’ai le plus hâte de danser, c’est la salsa. C’est la seule que j’ai déjà eu l’occasion de pratiquer. Je redoute le tango, pour l’intention qu’il faut donner, les postures et la façon dont j’aimerais l’exécuter. J’ai un visuel en tête, mais il est tout là-haut là-bas et moi je dois essayer de l’atteindre. Je vais essayer de ne pas me mettre de pression.