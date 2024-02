Le point sur les plaintes de violences sexuelles visant Gérard Miller

Les jours se suivent et se ressemblent pour le thérapeute Gérard Miller. Trois semaines après l’enquête de l’hebdomadaire Elle qui a révélé les premiers témoignages, Le Parisien révèle ce mercredi 21 février qu’une plainte pour viol a été déposée la veille contre le psychanalyste, la troisième plainte depuis le début de l’année.

Alors que ce dernier nie les faits qui lui sont reprochés, les témoignages affluent dans les journaux. 20 Minutes fait le point sur cette affaire.

Combien y a-t-il de plaintes ?

La plainte d’Aude G., rapportée par Le Parisien, est la troisième plainte connue. Cette femme de 39 ans aurait, d’après le quotidien, porté plainte contre X pour viol au sujet de faits datant de 2001. A l’époque, la plaignante avait 17 ans et reproche à Gérard Miller de lui avoir imposé une fellation à son domicile parisien.

Deux autres plaintes ont été déposées, le 6 février par une femme qui accuse Gérard Miller de l’avoir agressée sexuellement en 1995, et le 16 février pour agression sexuelle par une femme qui avait 15 ans au moment des faits. Cette dernière déclare avoir connu « un trou noir » après avoir bu un thé glacé et s’être réveillée « en culotte, le pantalon baissé » sur le lit de Gérard Miller.

Y a-t-il d’autres plaintes en cours ?

A ce jour aucune autre plainte n’est connue, mais Mediapart fait mention du témoignage de quatre femmes qui ont saisi la justice pour dénoncer le comportement du thérapeute sans pour autant avoir porté plainte.

Quel rôle aurait joué l’hypnose dans les faits reprochés ?

Plusieurs témoignages mentionnent un même mode opératoire : le psychanalyste proposait à des jeunes femmes des expériences d’hypnose. Dans Elle, la journaliste Muriel Cousin explique avoir participé par curiosité à une séance d’hypnose dirigée par Gérard Miller. Séance, qui selon elle, a dégénéré. « Je me suis dit qu’il se passait quelque chose d’anormal. Il touchait mes seins sous mon pull. J’ai senti aussi sa main passer sur mon sexe, par-dessus le pantalon »

Une autre femme, citée par Mediapart, déclare que le psychanalyste lui avait proposé une séance d’hypnose pour l’aider à arrêter de fumer et qu’il serait mis à lui « caresser franchement les seins ».

Dans une réponse adressée à Mediapart, Gérard Miller affirme qu’il n’a « jamais pratiqué l’hypnose à son domicile » et que « le souvenir que plusieurs femmes gardent d’un jeu ou d’un test qui durait tout au plus quelques minutes et où elles restaient parfaitement conscientes n’a rien à voir avec une séance d’hypnose. »

Que répond Gérard Miller à ces accusations ?

Dans deux lettres adressées à Mediapart, Gérard Miller se défend d’avoir commis les actes qui lui sont reprochés. Outre les dénégations concernant l’hypnose, il affirme que « jamais quelqu’un ne s’est retrouvé chez [lui] en n’étant plus en mesure d’interagir, ni après avoir bu quoi que ce soit, ni en aucune autre circonstance. » Il explique « être actuellement inaudible, ce qui s’explique parfaitement » selon lui puisque, continue-t-il, « une voix et une seule a la légitimité pour parler aujourd’hui : celle des femmes qui dénoncent la façon dont les rapports hommes/femmes sont constitués dans notre société. »

Dans une autre lettre adressée un peu plus tôt à Libération, il affirmait : « il n’y a jamais eu quoi que ce soit qu’on puisse qualifier d’agression sexuelle ou, pire, de viol » dans ce qu’il a vécu avec les plaignantes.