Des sosies vocaux vont bientôt s'affronter sur France 2

Qui sera le meilleur sosie vocal ? Réponse prochainement sur France 2 qui enregistre ces mardi et mercredi deux numéros de « Voix de stars », une compétition qui verra s’affronter des « monsieur ou madame Tout-le-monde » ayant la particularité de chanter exactement comme Angèle, Michael Jackson, Étienne Daho ou Dalida (exemples non contractuels)…

Ce nouveau format, une création 100 % française imaginée par DMLSTV, sera présenté par Julia Vignali. Le jury sera composé de Veronic DiCaire, Michaël Gregorio, Liane Foly et Jarry. Ces quatre-là, appelés « spécialistes », évalueront douze participants par émission. Originalité du programme : d’un candidat à l’autre, les jurés n’auront accès qu’à l’image ou qu’au son de la performance.

« Ecoutez, regardez, devinez »

Concrètement, lorsqu’un un cube transparent et insonorisé sera abaissé autour d’eux, ils ne pourront que voir le talent sur scène. Et lorsqu’ils pourront entendre la voix du participant, leur vue sera obstruée par un panneau opaque. Cette spécificité explique le sous-titre de l’émission : « Ecoutez, regardez, devinez ». A la fin de chaque prime, les « spécialistes » et le public autour du plateau départageront les deux meilleurs sosies vocaux de la soirée et le gagnant empochera 10.000 euros.

« Ce sera un peu le concert parfait, qu’on ne pourrait plus voir à la télé, réunissant des artistes qui se font rares ou qui sont décédés », estime Mathieu Vergne, directeur de production chez DMLSTV.

« Voix de stars amène quelque chose de différent. C’est une manière de réinventer, de repimper, les variétés », avance Alexandra Redde-Amiel, la directrice des divertissements et jeux de France Télévisions qui a voulu que les téléspectateurs soient « impliqués » dans le jeu comme c’est le cas avec « 100 % Logique » ou « The Floor ».

Si l’engouement du public est au rendez-vous, l’émission pourrait connaître une déclinaison en tournée avec les talents les plus bluffants.