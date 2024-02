On connaît les 14 communes du « Village préféré des Français 2024 »

Quelle charmante localité hexagonale succédera au village d’Esquelbecq, dans le Nord, élu « Village préféré des Français » de l’édition 2023 de l’émission du même nom ? Ce rendez-vous annuel « met en majesté la richesse et la variété des paysages français, les traditions culinaires, l’architecture préservée, le folklore et les métiers d’art », rappelle Le Parisien.

Alors si l’on ignore encore quand le gagnant sera déclaré, France 3 a dévoilé, le lundi 19 février 2024, la liste des 14 « candidats » sélectionnés (depuis la fusion des régions de 2016, 13 villages – un par région – plus un village d’Outre-mer concourent).

Votes ouverts jusqu'au 8 mars

Pour cette douzième édition de l’émission présentée par Stéphane Bern, il faudra donc désigner l’un des villages suivants :

Les votes sont d’ores et déjà ouverts, et ce jusqu’au 8 mars 2024, sur le site officiel de l’émission. Il est également possible de donner son vote par téléphone au 3245.