Le panneau illustré posé à l’avant de la salle de classe est accueilli par les regards incrédules des élèves. Il prétend montrer « les quatre races d’hommes » qu’incarneraient « le Français, de race blanche », « le Tonkinois, de race jaune », « le Congolais, de race noire » et « le Peau rouge, de race rouge ». « Ils sont tous pareils », lâche Camille, 13 ans, visiblement mal à l’aise. Quelques instants plus tard, l’adolescente confie face caméra que « rien que parler de race blanche [la] perturbait. »

Voici brièvement résumée l’une des séquences fortes de « L’école à remonter le temps », l’expérience que M6 a proposé de faire vivre à des collégiens et des enseignants d’aujourd’hui. Le temps de quatre épisodes, dont les deux premiers sont diffusés ce lundi dès 21h10, ils s’immergent dans ce qu’était la scolarité en 1880, 1930, 1950 et 1980.

« C’était insupportable de faire un cours comme ça »

Le passage avec le panneau raciste correspond à l’entre-deux-guerres. « J’ai de la peine pour les enfants de 1930, confie Léna, 14 ans. Ils étaient conditionnés, ils ne pouvaient pas réagir, même s’ils n’étaient pas d’accord. Dans la société de l’époque, c’était normal. » « Cela a été très très dur de faire un tel cours, de parler de hiérarchie entre humains, confesse de son côté Maryline Neergaard, la professeur d’histoire-géographie qui a accepté de se prêter au jeu. Tout d’un coup, j’ai eu beaucoup d’émotion parce que je voyais les élèves un peu tétanisés par le discours. J’ai vu les dégâts que ça pouvait faire, c’était tout bonnement insupportable de faire un cours comme ça. »

« Nous avons été troublés par la façon dont le corps professoral et les élèves ont vécu l’expérience, avance Pierre-Guillaume Ledan, le directeur général adjoint des programmes du groupe M6, en charge des programmes de flux. Apprendre sur son passé, c’est aussi mieux comprendre aujourd’hui et demain ». Il assure avoir été épaté par les « réactions matures » des collégiens de cinquième et de quatrième qui ont pris part au projet.

« La naïveté et le regard des jeunes d’aujourd’hui »

A travers cette immersion au fil des décennies, ils réagissent entre autres aux méthodes d’enseignement, aux discriminations, à la place des femmes dans la société… ainsi qu’aux curiosités inimaginables aujourd’hui, à l’image du vin servi aux enfants à l’heure du déjeuner. En résumé, l’objectif est de montrer « la naïveté et le regard des jeunes d’aujourd’hui dans des situations réelles » d’autrefois, pour reprendre les mots de Bruno Henriquet, le président de Warner Bros. ITVP France qui produit le programme.

Le résultat est très loin du « Pensionnat de Chavagnes », la téléréalité que la sixième chaîne a diffusé il y a vingt ans et qui reposait sur un concept similaire : transporter des adolescents des années 2000 dans la France de 1950. Les épisodes s’avéraient caricaturaux et la représentation, par exemple, de la sévérité, confinait à l’image d’Epinal. « Le bonnet d’âne est inscrit dans l’imaginaire collectif, pourtant, il n’a, à quelques rares exceptions près, jamais été utilisé dans les écoles », informe Bruno Henriquet.

Une quasi-rigueur historique

Dans « L’école à remonter le temps », les classes sont mixtes, une entorse à la rigueur historique que s’est autorisée la production pour faire primer les réactions des élèves aux contenus des cours. De même, les enfants ne portent pas de blouses comme c’était le cas dans les années 1930 ou 1950, et cela pour des raisons pratiques : il s’agissait d’éviter les bruits parasites provoqués par les frottements des micros au tissu. Mais, pour le reste, ce qui est montré dans chaque séquence a été vérifié et validé par Jérôme Krop, Maitre de conférences en histoire contemporaine et historien spécialiste de l’enseignement et de l’éducation.

« On a eu des réunions préparatoires, raconte Ludovic Lecomte, professeur de français. Le rédacteur en chef de l’émission avait fait des recherches historiques, on avait un book avec des textes qui nous permettaient de préparer et de cadrer la séquence qu’on allait tourner. » Des experts étaient également présents sur le tournage pour s’assurer que tout était pertinent. « Lorsque je donnais le cours de menuiserie, à un moment, je me suis trompé sur le nom d’un outil, alors on est venu me voir », relate ainsi Mehdi Laazar qui, dans la vie de tous les jours, enseigne les mathématiques.

Alors que l’école, avec des sujets tels que la mise en place de l’uniforme, est au-devant de l’actualité, le programme de M6 ne vise pas à entonner le refrain du « C’était mieux avant », mais « à ouvrir des discussions entre les générations », comme admet le souhaiter Pierre-Guillaume Ledan. Si les élèves prennent conscience de certaines choses et établissent des comparaisons avec leurs propres expériences, les professeurs aussi y ont trouvé matière à réflexion.

« Dire l’hymne national est peut-être à remettre au goût du jour »

« Je vais passer pour un réac, mais ça m’a beaucoup ému qu’on dise l’hymne national tous ensemble. C’est peut-être à remettre au goût du jour. Cela fait partie des choses symboliques qui, dès le plus jeune âge, permet de rassembler », estime ainsi Mehdi Lazaar. L’enseignant en mathématiques déplore aussi que « la manipulation [d’objets] qui amène à la visualisation » ne soit plus d’actualité contrairement à ce qui était banal dans une école il y a une poignée de décennies où avec une balance Roberval les élèves apprenaient à peser des fruits et à en calculer le prix en fonction du poids. « En maths modernes, ça manque. Il faut faire comprendre que les maths, on les a en nous-mêmes », plaide-t-il.

« On a l’impression que l’école est un vieux machin sévère et figé mais on découvre avec cette émission qu’elle est super jeune dans notre histoire. Moins de sept générations nous séparent de sa création avec Jules Ferry, précise Lorànt Deutsch, narrateur du programme. Elle bouge très vite et elle est même perpétuellement en mouvement. Quand les élèves d’aujourd’hui découvrent des choses ahurissantes, ils se rendent compte que ce n’est pas si lointain et que certaines problématiques qu’ils rencontrent, leurs parents et grands-parents les ont vécues aussi. »