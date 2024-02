Pour son premier passage dans « Danse avec les stars », dont la saison 13 commence ce vendredi à 21h10 sur TF1, elle s’essayera à la rumba avec son partenaire Anthony Colette. La chanteuse et animatrice radio Natasha St-Pier espère faire une bonne première impression comme elle nous l’a confié lors de la conférence de presse, fin janvier…

Avez-vous hésité à participer à « Danse avec les stars » ?

On me l’avait déjà proposé il y a dix ans. J’avais passé les essais, on m’avait dit « OK, go ! » et j’ai répondu « Non, pas go ! » (sourire). Un peu comme quand tu es sur le plongeoir et que tu te dis que tu vas plutôt redescendre par l’échelle (rires). Là, j’ai grandi, je me sens plus à l’aise avec moi, avec qui je suis, et donc davantage capable de vivre ce genre d’expérience. J’ai aussi sans doute moins peur de me livrer qu’avant. C’est une émission dans laquelle on montre des choses de soi que l’on ne montre pas d’habitude. Cela permet au public de voir une autre partie de nous.

Qu’aimeriez-vous que le public découvre de vous ?

Que je suis une hypersensible. Souvent, on a l’impression que je suis snob, parce que je garde tout pour moi. Mais dès que j’ouvre la porte, tout sort d’un coup.

Quelle est la danse que vous attendez le plus et celle que vous redoutez particulièrement ?

Je ne sais pas quelle est la danse que j’attends. Mais celle que je redoute : le jive, entre autres. C’est une danse très rapide et comme je ne connais aucun code de danse, je suppose que ça peut être complexe.

Jean-Marc Généreux et Mel Charlot dans le jury, Cœur de Pirate et vous dans le casting… Il y aura une forte tonalité canadienne dans l’émission cette saison…

Espérons que ça dure, parce que, en deux temps et trois mouvements, elle peut disparaître (rire). Je suis Canadienne dans mon cœur, mais je vis en France, mon enfant vit en France. Aujourd’hui, quand je regarde des émissions politiques, ce qui m’intéresse, c’est l’avenir de mon enfant, donc c’est la politique française que je suis. Je n’ai pas le droit de vote, mais ce qui se passe dans ce pays me tient à cœur.

Parmi les autres personnalités candidates, qui représente votre plus grande concurrence ?

Je pense que tous sont de forts concurrents car mon niveau en danse est inexistant. Il y a de très fortes personnalités, des gens qui, même sans bouger, habitent l’espace. Cristina Cordula en fait partie, elle n’a pas encore dansé qu’elle nous a déjà captivés. Elle me fascine, je l’admire. Juste par sa prestance, elle peut être une concurrente dangereuse. Adeline Toniutti est géniale. Caro [Caroline Margeridon] a tellement d’énergie… Elle est la plus âgée mais elle va peut-être tous nous enterrer. Nico [Capone] aussi a des bases de danse.

Le fait qu’il n’y ait pas d’élimination à l’issue des deux premiers primes vous fait aborder la compétition de manière plus sereine ?

Le stress n’est pas le même, évidemment, parce qu’on sait qu’on ne joue pas notre place, mais on joue la première impression. Celle que l’on donne au jury, les attentes qu’il va avoir. Celle qu’on donne au public aussi. Ce sont aussi nos premiers liens avec nos danseurs.

Vous vous êtes fixé un objectif ?

J’ai l’objectif d’arriver au prime numéro 4. Je serais presque à mi-chemin et ce serait beaucoup plus que ce que je m’imagine être capable de faire.