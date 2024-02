Une journaliste demandée en mariage en pleine émission

Il est arrivé avec une bague et n’a pas été envoyé sur les roses. Ce mercredi, Félicité Kindoki présentait « Salut l’Ile-de-France » sur 20 Minutes TV comme tous les soirs. Au programme bien évidemment des reportages sur la Saint-Valentin. Quand un invité non annoncé s’est avancé sur le plateau. La journaliste a pris cette arrivée avec le sourire car il s’agissait de son compagnon, Julien.

C’est là que la magie de la Saint-Valentin est entrée en action. Après des sourires, un bisou, un gentil « t’es dingue », Julien a mis un genou à terre et sorti une bague. « Je ne te crois pas, je vais me réveiller », a dit entre deux rires d’émotion Félicité. Avant de répondre « oui, bien sûr » à cette demande en mariage en direct et de se réjouir : « Il est juste parfait. »